V pátek 14. ledna dohrávají odložený duel v Písku proti celku Radomyšle. Ta je v tabulce sice jen o místečko před Vimperkem, ale má náskok osmi bodů. Je tedy jasné, že Vimperští potřebují vyhrát, aby tuto ztrátu snížili. "Nemáme co ztratit. Pokud v dohrávce podáme takový výkon jako ve Veselí nad Lužnicí, tak můžeme pomýšlet na dobrý výsledek," povzbuzuje hráče předseda vimperského hokeje Pavel Předota.

Před týdnem Vimperští nastupovali ve Veselí jen dvacet hodin po skončení duelu s Milevskem. Tentokrát budou mít na odpočinek o něco více času. Druhé víkendové utkání hrají v neděli od 17 hodin. Sice více času na odpočinek, ale soupeřem jim bude dosavadní suverén soutěže Samson České Budějovice. Ale i on již jednou klopýtl, a to před týdnem doma se Soběslaví. Mohli by tedy být Vimperští dalším soupeřem, který obere Samsony o body? "To, že se dá hrát i se Samsonem, ukázala minulý pátek Soběslav. Jdeme do toho se zvednutými hlavami," hledí k dalšímu programu Pavel Předota. Zlepšené výkony vimperských hokejistů jsou i dobrou pozvánkou pro fanoušky, aby přišli do hlediště.