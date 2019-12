Do domácí branky se postavil Strmeň a záda mu kryl při zdravotních problémech Kloučka poprvé v sezoně junior Dvořák. V sestavě chyběli zranění útočníci Přikryl s Doležalem, místo v týmu nezbylo ani na čerstvou posilu Michnáče. V dresu hostí se představili také dva bývalí českobudějovičtí hráči Kachyňa a J. Doktor.

Po reprezentační pauze začali Jihočeši svižně a od úvodních minut měli navrch. Velké šance Holce s Christova ještě brankou neskončily, ale v 5. min. vyzval Endál přesnou přihrávkou Plášila a vysoký bek bombou z voleje poprvé propálil Stezku.

Hosté mohli vyrovnat v přesilovce pět na tři, ale pozorně bránící Motor nic takového nepřipustil. A naopak Jihočeši přidali druhý gól. Po střele Kloze doslova vydoloval z pod havířovského gólmana kotouč M. Novák a posunul ho do sítě.

„Z naší strany to byla dobrá třetina. Dali jsme dva góly a měli jsme i další šance. Něco tam měl i Havířov, ale dobře jsme bránili a výborně jsme zvládli především oslabení ve třech,“ zhodnotil první třetinu momentálně zraněný českobudějovický útočník Roman Přikryl.

Na úvod druhého dějství vytáhl Strmeň báječný zákrok při tutovce Baláže a pak už se hrálo zase spíše podle českobudějovických not. Stezka v brance soupeře měl několikrát i pořádný kus štěstí.

Jenže hosté se osmělovali čím dál tím víc a Strmeň musel znovu čarovat při možnosti Werbika a také dvojnásobné šanci Bednáře. Ve vlastním oslabení naopak mohl přidat třetí branku Prokeš, ale své sólo zakončil tísněný bekhendovou střelou těsně nad.

Domácí celek pak prožil nedobré chvíle. Více než minutová přesilovka pět na tři Prospalovým svěřencům vůbec nevyšla a z hlediště byl slyšet pískot. V už klasické početní výhodě poté chyboval obránce Vydarený a Bambula ze sóla poprvé odčaroval kouzlo gólmana Strmeně. Rázem to tak bylo jen o gól.

„Podržel nás Honza Strmeň v brance, který měl hodně dobrých zákroků. Havířov si vytvořil dost šancí. Sice jsme druhou třetinu prohráli, ale pořád máme jednogólový náskok. Věřím, že ve třetí části přidáme nějaké branky a zápas dotáhneme do vítězného konce,“ uvedl Přikryl po skončení druhého dějství.

Na úvod závěrečné třetiny také mohl přidat rozdílový gól Plášil, ale Stezku tentokrát neprostřelil. Havířovský gólman si poté doslova vychutnal i Babku.

Ale jinak se hrál v závěru zápasu sotva průměrný hokej s řadou nepřesností na obou stranách. Motor měl i patřičný kus štěstí, když se sám na Strmeně řítil Kotala, ale naštěstí nemířil přesně.

S blížícím se koncem se domácí soustředili už prakticky jen na bránění nejtěsnějšího vedení. A co prošlo, pochytal spolehlivý Strmeň.

Tři minuty před koncem zkusili hosté power play. Žádný velký nápor se ale nekonal a Motor výhru udržel.

Branky a nahrávky: 5. Plášil (Endál), 16. M. Novák (Kloz, Pýcha) – 35. Bambula. Vyloučení: 3:4, bez využití, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Pavlovič, Jaroš – Flegl, Kotlík. Diváci: 5439.

ČEZ Motor: Strmeň – Pavel, Suchánek, Allen, Pýcha, Plášil, Vydarený – Holec, Venkrbec, Christov – J. Veselý, Kloz, M. Novák – Endál, Gilbert, Karabáček – Babka, Šimánek, Beránek – Prokeš. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Po několikadenní pauze jsme chtěli mít dobrý vstup do utkání. To se nám také podařilo. První třetina byla z naší strany jednoznačně nejlepší. Od druhé části jsme ale přestali být hladoví a aktivní. Naše přesilovky byly tristní, čímž jsme umožnili soupeři dostat se do zápasu. Za tři body jsem rád, ale náš výkon dobrý nebyl."

Jiří Režnar (Havířov): "Domácí byli v úvodu zápasu lepší. Dostali jsme se pod tlak a stav 2:0 pro nás byl po první třetině ještě milosrdný. Od druhé třetiny soupeř trochu ubral a my jsme naopak začali více bruslit. Konečný výsledek sice vypadá poměrně hezky, ale stejně máme nula bodů. Za první třetinu jsme si bodovat nezasloužili."