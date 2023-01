Sparta byla lepší a vyhrála svůj jedenáctý z posledních dvanácti extraligový zápasů. To není třeba zpochybňovat. Poměr střel na branku 43:16 v její prospěch o tom vypovídá asi nejlépe. Především v úvodu zápasu měli domácí citelně navrch a šli celkem jednoduše do vedení 2:0. „Strašně nás mrzí, že jsme nezískali ani bod. Měli jsme k tomu opravdu blízko. Bohužel nás o dobrý výsledek připravil především špatný začátek první třetiny, kdy jsme neměli pohyb a pustili jsme Spartu do vedení 2:0,“ uznal i trenér Motoru David Čermák.