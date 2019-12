Vánoční zápas českobudějovickému celku nevyšel. To je třeba si přiznat. Soupeře sice tradičně přestřílel, ale jinak hře domácího celku chybělo větší tempo i tradiční hlad po vítězství. „Nezasloužili jsme si vyhrát. Klukům nelze upřít snaha, ale byli jsme horší a proto jsme prohráli,“ uznal i trenér poražených Václav Prospal.

Také on postrádal ze strany svých svěřenců větší šťávu. „Soupeř přijel s nějakou strategií, chyběli mu sice někteří důležití hráči, ale možná se popral se zápasovou pauzou lépe než my. Pořádně jsme se vůbec nedostali do hry,“ kroutil hlavou.

Motor nevyužil ani jednu přesilovku, které přitom bývají jeho největší zbraní. „Hned v první minutě jsme se nechali dvakrát vyloučit a pustili jsme hosty do přesilovky pět na tři. V první třetině jsme udělali dohromady tři úplně zbytečné fauly hokejkou,“ nebyl spokojen.

Přesto jeho tým vedl ještě ve 35. minutě 2:0. „Vedli jsme 2:0, ale proti nám stál silný tým s výborným gólmanem. Měli jsme i šance na to, abychom přidali třetí gól. Paradoxně jsme v této naší nejlepší fázi zápasu udělali dvě velké chyby a umožnili Chomutovu vyrovnat. Neměli jsme nikoho, kdo by ve třetí třetině strhl mančaft, abychom si i po špatném výkonu dokázali dojít pro vítězství. Dneska nás to dohnalo a proto brali hosté tři body,“ dodal Prospal.

Chomutov podal zodpovědný a také hodně trpělivý výkon. „Máme dost zraněných hráčů a přijeli jsme s oslabeným týmem. Zvolili jsme taktiku, abychom eliminovali útočnou sílu soupeře hlavně v útočném pásmu. To se nám podařilo a dobře jsme ubránili přesilovky, ve kterých je Motor neskutečně silný. Byli jsme šťastnějším týmem a máme tři body,“ řekl k utkání trenér hostí Miroslav Buchal.