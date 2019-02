České Budějovice – Byl to povedený vstup do sezony. Sice je jednalo pouze o první přípravný zápas sezony, přesto přesvědčivá výhra hokejistů ČEZ Motoru 6:2 nad Kladnem potěšila. V úterý čeká Jihočechy atraktivní duel s vítězem asijské ligy Anyangem Halla (17.30).

Lukáš Květoň poprvé v roli kapitána Motoru. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Byl to příjemný začátek nového ročníku. Hlad po hokeji je ve městě pod Černou věží stále obrovský. Do hlediště si podle oficiální informace našlo cestu 3200 diváků, což je počet na první přátelský zápas skutečně ojedinělý.



Kladno sice nechalo doma řadu svých zkušených hráčů, přesto bylo příjemné sledovat, jak lehce Motor svého soupeře přehrál. První zápas samozřejmě v žádném případě není možné přeceňovat, ale každopádně byl výkon svěřenců Antonína Stavjani slibný.



Zkušený kouč tak zažil vítěznou premiéru v novém týmu. Speciálně on však výsledek moc neřešil. „Byl to přípravný zápas, ve kterém ani jeden z týmů nebyl kompletní. Oba celky šly do utkání z plné zátěže. Těžko z výsledku něco srovnávat. Zajímal nás hlavně náš herní projev. Na poradě jsme hráčům zdůraznili, aby se ve hře objevily hlavně věci, které trénujeme. Něco se tam skutečně objevilo. Máme utkání natočené na videu a uděláme z něj klukům výstup," zhodnotil utkání nový trenér.



Vysoká výhra však i trenéra přece jen u srdíčka zahřála. „Bylo hodně šancí na obou stranách. Velice solidně nám zachytali oba brankáři Ondra Bláha i David Gába," pochválil oba gólmany, kteří se v průběhu utkání vystřídali. „Opravdu se ale díváme na herní projev a ne na výsledek," ještě jednou zdůrazní.



Stavjaňu potěšila divácká kulisa. „Na přátelský zápas skutečně dobrá atmosféra," ocenil. Jeho tým nasbíral deset vyloučení, což bylo na přátelský zápas celkem dost. „Nehrálo se ale nějak moc tvrdě. Spíše tam byla podražení a podobné zákroky. Alespoň jsme si zkusili hru v oslabení," bral větší počet vyloučení s nadhledem.



Poprvé vyjel s kapitánským céčkem na hrudi zkušený útočník Lukáš Květoň, jenž začíná v prvním českobudějovickém týmu už svou třináctou sezonu. „Lukáše jsme vybrali jako kapitána my trenéři. Je to kluk, který má poctivý přístup a jeho slovo má v kabině váhu. On byl takovou logickou volbou. Jeho asistenty budou Tomáš Nouza a Jakub Suchánek," doplnil kouč k uvedení nového kapitána do funkce.