Z hostující sestavy vypadl obránce Štencl, jenž za faul na Říčku v pátečním duelu vyfasoval dvouzápasový trest. Jako sedmý bek tak byl do hry připraven junior Remta. Do útoku se vrátil po páteční stopce od disciplinárky Ondráček, místo v sestavě nezbylo na Koláčka. Domácím opět chybět zraněný forvard A. Musil.

Očekávaný nápor v úvodu zápasu Jihočeši tentokrát bez úhony nepřečkali a v 7. min. Prohrávali už 0:2. Bezbrankový stav tentokrát trval pouhých dvanáct vteřin. Poté Mikušovu střelu tečoval těsně před Hrachovinou Paulovič a Dynamo vedlo. Jenže to bohužel nebylo všechno. Při vyloučení Valského se v 7. min. trefil bombou z první opět Paulovič a bylo to už o dvě branky.

Zaplněná hala byla u vytržení a domácí na koni. To byl přesně začátek, jaký tým trenéra Modrého nechtěl dopustit. Hnáni frenetickým publikem domácí dominovali a Motor se k útočení vůbec nedostával. V závěru první třetiny se hosté přece jen zvedli, několikrát zazlobili, ale Frodla se jim překonat nepodařilo. Poměr střel na branku byl po první třetině 5:8, ale plně to nevypovídalo o tom, co se na ledě dělo…

Druhá třetina začala doslova bláznivě. Po Abdulově přihrávce měl vyloženou šanci Ondráček, ale Frodl puk se štěstím vyrazil. Pak najížděl na pardubického gólmana úplně sám Voženílek, jenže ani on na pardubického gólmana nevyzrál hlavně proto, že ho zradil neposedný puk. Naštěstí hned poté neprostřelil rovněž ze sóla Hrachovinu ani Hecl. Fantom v českobudějovické kleci pak skvěle betonem vytěsnil i těžkou přesilovkovou střelu Mikuše.

Motor ale oproti první třetině výrazně přidal. Začal více bruslit a hra se přestěhovala před Frodla. V koncovce to však tentokrát ze strany týmu ve žlutých dresech nebylo ono…

Hned v úvodu třetí třetiny orazítkoval tyč kapitán Gulaš tyč. Motor zvýšil obrátku na maximální míru, vynutil si minutovou přesilovku pět na tři a Voženílek snížil na rozdíl jediné branky. V následné klasické přesilovce pak ještě Hanzl napálil tyč.

Jenže v době největšího tlaku Jihočechů hosté zapomněli na Kauta, který se vracel z trestné lavice, a po rychlém brejku a jeho přihrávce zvýšil Anděl opět na dvoubrankový rozdíl. Hosté přesto nadále dřeli, soupeře mačkali jako citrón, další tyč nastřelil Piskáček, ale Frodl i s maximální dávkou štěstí odolával.

Hodně brzy, už necelé čtyři minuty před koncem, sáhla českobudějovická střídačka k odvolání gólmana. Tlak si hostující tým vynutil značný, dvacet vteřin před koncem snížil Valský na 2:3, ale na vyrovnání už čas nebyl…

Branky a nahrávky: 1. Paulovič (J. Mikuš), 7. Paulovič (Ciencala, Košťálek), 49. Anděl (Kaut) – 47. D. Voženílek (M. Hanzl, Pech), 60. Valský. Vyloučení: 5:3, využití: 1:1. Rozhodčí: Obadal, Stano – Zíka, Klouček. Diváci: 9452. Stav série: 1:3.

Pardubice: Frodl – Nedbal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář – Camara, Poulíček, Paulovič – Ciencala, R. Kousal, Říčka – Blümel, Kaut Hecl – Rohlík, Anděl, Koffer. Trenéři R. Král, Havíř a P. Sýkora.

Motor: Hrachovina – Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík , Vráblík, Štich - Valský, J. Novotný, D. Voženílek – J. Ondráček, Pech, Abdul – Gulaš, Holec, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Richard Král (Pardubice): "Měli jsme dobrý vstup do uktání i celou první třetinu. Pak byl zápas vyrovnaný a měli jsme i štěstíčko, které nám v předcházejících zápasech chybělo. Kluci zápas odmakali, za což jim patří poděkování. Chceme se dobře připravit na pondělní zápas v Budějovicích a vrátit sérii do Pardubic."

Jaroslav Modrý (Motor): "Pro diváky to byl určitě kvalitní zápas opět ve fantastické divácké kulise a s velkým nábojem. Nevyšel nám vstup do utkání, udělali jsme více chyb a pár detailů jsme udělali jinak, než jsme zvyklí, což nás stálo utkání. Pardubice jsou hrdý klub s velkou tradicí, který se jen tak nevzdává. Poslední krok bývá nejtěžší, o čemž jsme se sami přesvědčili."