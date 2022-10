Do utkání s pražským hokejovým kolosem ale Jihočeši nejdou v ideálním rozpoložení. Mají totiž za sebou nepříjemnou sérii pěti porážek. „Ale já jsem rád, že hrajeme právě se Spartou. Bude to pro nás krásné porovnání,“ vítá i v této situaci trenér Jaroslav Modrý těžkého protivníka.

Dvě porážky 1:6 v Pardubicích a Liberci však pro psychiku týmu ničím příjemným nejsou. To si je vědom i klíčový útočník Lukáš Pech. „Dostat ve dvou zápasech šest gólů, to je hrozný. Nemáme útok, nemáme obranu. Pouze Hrášek (Dominik Hrachovina – pozn. red.) v brance nás drží od začátku až do konce. Dáváme málo gólů. Strašně se nadřeme a nevynutíme si žádný tlak. Všechno je to na náhodu. Nějaké šance si vytvoříme, ale branky nedáváme,“ kroutí hlavou jeden z týmových lídrů.

Jedním z klíčových momentů posledního zápasu byl gól Liberce na 3:1 při přesilovce za zdržování hry hostující střídačkou. „Šel jsem na led, trenér mi jenom říkal, abych uklidnil hru, a najednou jsme dostali dvě minuty za zdržování hry. V oslabení jsme bohužel inkasovali. Měli jsme sice šance na snížení, ale neproměnili je. Na konci už jsme hráli vabank a propadali jsme,“ nebyl vůbec spokojen s průběhem úterního střetnutí.

Když nedáváme góly, nemůžeme vyhrávat, trápí po páté prohře kouče Motoru Modrého

Motor se trápí v přesilovkách, které přitom byly v úvodu sezony jeho velkou zbraní. „Přesilovky nemáme dobré, nedaří se nám je využívat. Předtím to bylo dobré, ale v posledních zápasech ne. Musíme se zlepšit, zvednout hlavy, stále je jen začátek sezony. Pět porážek v řadě je samozřejmě nepříjemných, ale pořád máme i dobré pasáže. Musíme však přidat v osobních soubojích, nedohráváme hráče, máme nepořádek v obranném pásmu. Vepředu neudržíme puk na hokejkách. Je toho hodně, co musíme zlepšit.“

Recept, jak se zase dostat na vítěznou vlnu, nemusí být až tak složitý. „První tři zápasy jsme vyhráli poctivou hrou, ke které se musíme vrátit. Pokud nedáváme tolik gólů, tak musíme více myslet na obranu. Chce to trpělivost, moc otevíráme hru a soupeři nám často chodí do přečíslení. Já sám jsem zavinil v Liberci pátý gól. Každý se teď musí podívat sám na sebe, být k sobě upřímný a začít makat. Dostat ve dvou zápasech po sobě šest gólů je prostě ostuda. Štve mě to i kvůli Hráškovi, který nám skvělými výkony pomáhal k bodům. A když mu to teď máme oplatit, tak ho v tom akorát necháme vykoupat,“ očividně ho současná situace nenechává chladným.

A v pátek přijede pražská Sparta s nabušeným kádrem a exbudějovickým Jakubem Kovářem v brance. „Neřeším, kdo přijede, nebo ne. Máme před sebou další zápas a jsme v situaci, kdy se musíme soustředit sami na sebe, nikoli na toho, kdo proti nám stojí. Musíme zlepšit naši hru, aby měla hlavu a patu. Začít se musí od maličkostí a od nich se odrazit. Hrášek nás naštěstí parádně drží, musíme dobře bránit a čekat na brejky. Klidně vyhrát jen na dva vstřelené góly. Pořád věřím tomu, že si šance dokážeme vytvořit, ale musíme je proměňovat,“ burcuje před těžkým duelem s kvalitním protivníkem.