Brno – Ve 32. kole hokejisté HC Mountfield vyhráli v Brně s Kometou 3:2 v prodloužení a přivezli si hodně cenné dva body. V neděli hostí Jihočeši ve velice atraktivním duelu Kladno na čele s Jaromírem Jágrem (17).

Brněnská Kometa v utkání s Českými Budějovicemi. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Hosté nezačali na horkém brněnském ledě vůbec špatně. V úvodní bezbrankové třetině byli aktivnější, měli více šancí, ale ani jednu nedokázali využít. Tu úplně největší měl Mertl, který v 7. min. najížděl úplně sám na Trvaje, ale domácího gólmana nepřekonal.



Hned v úvodu druhého dějství měl Mountfield další velkou možnost skórovat. Hruška zahákoval Michálka a sudí nařídili trestné střílení. Ostrostřelec z Ottawy však neuspěl a je až k neuvěření, že Jihočeši letos neproměnili ještě ani jeden samostatný nájezd v sezoně…

Ve 24. min. šla do vedení Kometa. Čermák našel před brankou nekrytého Petrovického, který střelou pod horní tyčku nedal Kovářovi šanci zasáhnout.



Po pěti minutách ale bylo vyrovnáno. Po odvážném průniku Deje Trvaj kotouč jen vyrazil před sebe a na Květoňovu pohotovou dorážku zareagovat nedokázal.



Jihočeši byli na koni ve 34. min. šli dokonce do vedení. Důrazný Suja obral o kotouč chybujícího Valábika, našel rozjetého Knotka, jenž svým naprosto dokonale provedeným bekhendovým blafákem obelstil Trvaje.



Kometa ale na domácím ledě prohrává před vyprodaným hledištěm jen nerada. A nejinak tomu bylo i tentokrát. Brněnským se podařilo vyrovnat a bylo to znovu v přesilovce. Od modré napřáhl kapitán Bičánek a propálil vše, co mu stálo v cestě.



Vyrovnaný zápas tak celkem po zásluze dospěl až do prodloužení. To začalo opatrně, ale hned ve druhé minutě nastaveného času předvedl parádní individuální akci českobudějovický útočník Michálek a zajistil svému celku důležitý druhý bod navíc.

Branky a nahrávky: 24. Petrovický (Dlouhý, Čermák), 47. Bičánek (T. Svoboda) – 29. L. Květoň (Dej), 34. Knotek (Suja), 62. M. Michálek (M. Hanzal, Ptáček).

Vyloučení: 8:8, využití: 2:0. Rozhodčí: Fraňo, Wagner – Kis, Rozlílek. Diváci: 7200 (vyprodáno).

Brno: Trvaj – Kováčik, Žižka, Bičánek, Švrček, Malec, Valach, Valábik – Dlouhý, Čermák, Petrovický – J. Hruška, Divíšek, T. Svoboda – Holec, Dočekal, Zohorna – Erat, Koreis, Němec (21. M. Hořava). Trenéři: Venera a Oslizlo.

Č. Budějovice: Jakub Kovář – Ptáček, Jank, Ference, Vráblík, Kolarz, Vydarený – Dej, Langhammer, L. Květoň – M. Michálek, Hanzal, Prospal – Kotalík, L. Kohn, Šimánek – Suja, Mertl, Knotek. Trenéři: Draisaitl a Bělohlav.