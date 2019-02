Hosté nasadili tentokrát do branky Strmeně, v obraně chyběli zranění matadoři Pavlin s Fillmanem a mezi útočníky scházel kromě Šimánka také Kanaďan Dunn, jenž se s klubem rozloučil.



Zatímco Jihočeši bojují o co nejlepší pozici pro play off, domácí nováček soutěže už do vyřazovacích bojů postoupit nemůže.



Dlouho to také na ledě vypadalo, že jsou role jasně rozdělené. V 6. min. překonal Kůdelou tečovanou střelou M. Novák a hosté vedli. Ještě v úvodní části hry přidal českobudějovický tým i druhou branku. Brilantní kombinační akci zakončoval Bradley již do odkryté klece.



Hosté na ledě jednoznačně vládli a zdálo se, že na cestě za třemi body je nemůže nic zastavit. Navíc, když se hned v úvodu druhého dějství trefil přesně k tyči obránce Kachyňa a bylo to již 0:3. Mladý bek se trefil podruhé v sezoně a paradoxně to bylo pokaždé proti Porubě.



Jenže hostující celek tříbrankový náskok ukolébal a karta se začala obracet. Gumanovu tutovku ještě vychytal Strmeň. Krátce před druhou sirénou se ale domácí celek přece jen dočkal. Z prostoru mezi kruhy vrátil Porubu do zápasu zkušený obránce Ovčačík.



„Museli jsme zvýšit hlas a zkorigovat sestavu. Mělo to efekt, za stavu 0:3 už by si na nás asi nikdo nevsadil. Musím klukům poděkovat, že s tak silným soupeřem nesložili zbraně a vývoj zkorigovali,“ konstatoval domácí trenér Miloš Holaň.



A to navíc ještě nebylo všechno. Na začátku třetí části hry našel z trestného střílení skulinu mezi Strmeňovými betony Ďurač a rázem to bylo o jediný gól.



Favorit naštěstí včas zareagoval a znovu odskočil na dvoubrankový rozdíl. Postaral se o to střelecky disponovaný Endál, jenž utěšenou střelou potrestal chybu domácích při střídání.

Nováček se však nevzdával a vynutil si ještě pořádné drama. V přesilovce totiž Jáchym naše Baláže a ten neměl problém umístit kotouč za Strmeňova záda.



Závěr byl nervózní, Poruba hrála power play, ale důležité tři body už si Motor vzít nenechal. „Přijeli jsme si pro tři body, které máme, což je nejdůležitější. Ale nebudu lhát, že bych byl nějak extra spokojený, protože od stavu 0:3 nebyl náš výkon optimální. Jak jsme se tady prezentovali, to si zhodnotíme doma interně v kabině. Udělali jsme si to těžší, ale je potřeba říct, že Poruba odehrála dobrý zápas,“ zhodnotil utkání trenér vítězného celku Václav Prospal.



Jeho protějšek Holaň litoval, že jeho svěřenci nedosáhli alespoň na jeden bod. „V závěru jsme po bodu hodně sahali, při hře bez gólmana Jožko Baláž netrefil bránu. Myslím, že by zápasu slušela remíza. V první části jsem nebyl spokojený s přístupem, ale v dalších dvou třetinách nemůžu klukům nic vytknout. Přestože nám tři kluci nedohráli pro zranění a látali jsme to, byly z naší strany kvalitní a dobře odehrané,“ řekl k zápasu.

Branky a nahrávky: 40. Ovčačík (Kanko, Ďurač), 42. Ďurač z tr. stř., 51. Baláž (Ollender, T. Jáchym) – 6. M. Novák (Gilbert), 14. Bradley (Zd. Doležal, Karabáček), 21. Kachyňa (Endál, Pýcha), 47. Endál (Beránek, M. Jandus). Vyloučení: 2:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Fiala, Kopeček – J. Novák, Zídek. Diváci: 560.

Motor: Strmeň – Plášil, Kutlák, Kachyňa, Pýcha, M. Jandus, Vydarený – Endál, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, Bradley, Karabáček – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Babka, J. Doktor, M,. Beránek. Trenéři Prospal a Totter.