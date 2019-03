O osudu pátečního utkání se rozhodlo hned v jeho úvodu. Hostující Karabáček si dal už v první minutě nešťastný vlastní gól, v přesilovce přidali domácí druhý a pak už Jihočeši tahali za kratší konec. „Povedl se nám vstup do zápasu, což bylo strašně důležité,“ pochvaloval si i asistent trenéra vítězného týmu Richard Král. „Podali jsme kvalitní a hlavně taktický výkon. Pohlídali jsme si největší zbraně soupeře a zahráli jsme dobře v prostoru před brankou. Vyhráli jsme zaslouženě,“ zhodnotil zápas.

Českobudějovický lodivod Václav Prospal žehral hlavně na špatnou koncovku svých svěřenců. „Když nedáme gól dřív než v poslední minutě zápasu, tak těžko můžeme pomýšlet na vítězství,“ posteskl si. „Pardubice měly dobrý vstup do zápasu, spadl jim tam gól a pak využily přesilovku. Prakticky od začátku zápasu jsme hráli s dvougólovou ztrátou, takže jsme se víc tlačili do útoku, abychom nějaký gól dali. Bohužel jsme ho nedali. Hodnocení zápasu je pak jednoduché, Pardubice vyhrály zaslouženě,“ uznal.

Velice rychle inkasovaný gól měl výrazný vliv na výkon hostujícího týmu. „Byl to samozřejmě nešťastný gól, ale na druhou stranu i takové padají. Měli jsme pak dostatek času, abychom se zápasem něco udělali. Spíše mě mrzí další dvě branky, které jsme pak dostali. Jedna byla v oslabení, kterému ale předcházela ztráta kotouče u červené čáry. To samé při třetím gólu, kdy jsme ztratili puk a ještě jsme špatně prostřídali. To jsou detaily, které na tomhle levelu rozhodují,“ má Prospal jasno. „Hlavně mi ale z naší strany chyběly góly. A není to tak, že bychom šance neměli.“

Tempo zápasu bylo po celých šedesát minut výrazně vyšší než v prvoligovém play off. „Ale nemyslím si, že bychom nestačili bruslit. Díky stylu, kterým se Pardubice prezentují, to v určitých fázích vypadalo, že máme více ze hry. To je pro kluky dobré poznání, že i na tomto levelu mohou hrát. Ale potřebujete se prosadit gólově. Můžete hrát na kotouči, mít střely, ale když nedáte góly, tak jen těžko vyhrajete,“ zdůrazní.

V útočném pásmu působilo Dynamo nebezpečněji než Motor. „Pardubice mají šikovné hráče. To na ledě bylo znát,“ uznává Prospal.

Přestože se jedná o zatím jediné utkání dvanáctikolové baráže, českobudějovický kouč nebere zápas na lehkou váhu. „Je to jen jeden zápas, ale chtěli jsme do baráže vstoupit úplně jinak. Určitě jsme chtěli uhrát nějaké body,“ lituje.