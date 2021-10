Hosté přijeli ve stejné sestavě z posledních zápasů a po výpadku v neděli s Litvínovem se prezentovali velice solidním výkonem.

V úvodní třetině Bílé Tygry přehráli a také přestříleli 13:8. Napomohly tomu i čtyři přesilové hry, zatímco domácí nehráli v početní výhodě ani jednou. „Udělali jsme čtyři zbytečné fauly. Na to si musíme dávat pozor,“ sypal si popel na hlavu domácí útočník Jakub Rychlovský.

Tři přesilovky sice Jihočechům zrovna moc nevyšly a při jedné dokonce málem sami inkasovali, když po rychlém brejku Liberce a střele Najmana musel zachraňovat až Hrachovina.

Čtvrtá hra v početní výhoda konečně vyšla. Voženílek se protáhl před libereckou branku, trefil se nad rameno svého bývalého spoluhráče Kváči a zaznamenal svůj letošní premiérový gól.

Po změně stran ale domácí přidali, ozvalo se i do té doby mdlé hlediště a před Hrachovinou začalo být docela horko. Především Ordoš se ocitl ve velké šanci, ale gólman Motoru i nadále držel čisté konto. Tygři si zahráli také své první dvě přesilové hry v utkání, tato jejich činnost se jim ale naštěstí dost hrubě nedaří.

Jenže nakonec Liberečtí přece jen vyrovnali. Pouhých pět vteřin před druhou sirénou vypálil od modré směrem k hostující brance Šmíd a jemně tečovaný kotouč zaplul až do sítě – 1:1. Převaha domácích byla ve druhé třetině citelná, na střely na branku ji vyhráli 15:6.

Také ve třetí třetině tahali za delší konec Bílí Tygři a vypadalo to, že to budou oni, kdo by měl vítězství strhnout na svou stranu.

Tlak domácích sílil a také vyvrcholil ve vedoucí gól. Přetížená obrana Motoru udělala chybu v rozehrávce, Vitásek si posunul kotouč a zamířil přesně k tyči – 2:1.

Hosté se pak přece jen nadechli k náporu, i když neměl nějakou zdrcující sílu. Jenže tři minuty před koncem ulétli Liberečtí do brejku, Šmídovu střelu ještě stačil Hrachovina vyrazit, ale proti Klepišově dorážce už zasáhnout nemohl – 3:1.

V hostující power play pak už stačil Pech jenom snížit na konečných 3:2.

Branky a nahrávky: 40. Šmíd (Birner), 51. Vitásek, 57. Klepiš (Šmíd, A. Najman) – 19. D. Voženílek (Abdul, Percy), 59. Pech (Gulaš, Abdul). Vyloučení: 6:4, využití: 0:1. Rozhodčí: Hejduk, Obadal – Rampír, Bohuněk. Diváci: 4255.

Liberec: Kváča – Vitásek, Šmíd, Melancon, Rosandič, Ivan, Derner – Ordoš, Filippi, Birner – Zachar, Gríger, J. Vlach – Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman – Šír, P. Jelínek, Rychlovský – Klapka. Trenéři P. Augusta a J. Kudrna.

Motor: Hrachovina – Šenkeřík, Piskáček, Percy, Bindulis, Vráblík, Štencel, od 55. navíc Štich – Valský, Toman, Abdul – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Karabáček, D. Voženílek, Venkrbec – Holec, M. Hanzl, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Trenér Motoru Jaroslav Modrý: „V závěru druhé třetiny se projevila naše nezkušenost, když jsme si nechali dát vyrovnávací gól. Ve třetí třetině Liberec přidal. Chtělo to z naší strany větší osobní statečnost, abychom ten tlak ustáli.“