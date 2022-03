Přestože domácím už prakticky o nic nešlo a zápas pro ně byl pouze přípravou na play off, hráli doslova jako o život. Už v 5. minutě se dostali trochu šťastným gólem do vedení a půl zápasu byli lepší. Hosty několikrát výrazně podržel výborný Dominik Hrachovina v brance.

Od poloviny zápasu se ale začala karta obracet. Českobudějovičtí hráči dřeli, dobře věděli, co je pro ně v sázce. Začali vítěze Prezidentského poháru přehrávat, ale do velkých velkých šancí se přes výborně bránícího soupeře dostávali jen velice těžko. Až čtyři minuty před koncem se krásně uvolnil Jakub Valský a po jeho akci dorazil kotouč do sítě nejzkušenější hráč týmu Michal Vondrka. „Michal je hráč, který umí být ve správný čas na správném místě. To je také umění,“ zdůraznil trenér vítězného celku Jaroslav Modrý.

Cesta k zisku kýženého bodu byla pro jeho tým skutečně zarúbaná. „Bylo to velice kvalitní utkání, oba týmy dobře pracovaly před vynikající kulisou. Fanoušci nám připravili krásné prostředí,“ ocenil hostující kouč.

Motor uhrál v Hradci potřebný bodík a slaví přímý postup do čtvrtfinále!

Velký vliv na vývoj zápasu měla již zmíněná první branka domácích. „Byl to trochu smolný gól, i když si ho domácí asi zasloužili. Potom jsme tlačili, ale nemohli jsme se prosadit gólově. Šance byly na obou stranách, ale ke konci jsme našli cestu, jak vybojovat ten pro nás tak důležitý bod,“ nemohla v hodnocení zápasu chybět tradiční formulka, kterou českobudějovičtí fanoušci chtějí slyšet co nejčastěji.

Závěr byl mimořádně hektický. Hosté skutečně dřeli a vyrovnání si za poctivou práci zasloužili. „Už jsme sledovali čas a přemýšleli, jak připravit mužstvo na úplný závěr. Když jsme pak dali gól na 1:1, tak jsem si plně uvědomoval jeho důležitost. Kluci to sehráli výborně. Klobouk dolů,“ měl pro své svěřence slova chvály.

Hradecký asistent Ladislav Čihák naopak neskrýval zklamání, že jeho tým nevyhrál za tři body. „Byla to bitva jak na ledě mezi hráči, kde to jiskřilo, tak i mezi fanoušky. To se mi líbilo. Naše hra se mi ale upřímně moc nelíbila. Byly pasáže, kdy nás Budějovice přehrávaly. V závěru jsme si jejich tlak nepohlídali a inkasovali jsme vyrovnávací gól. Celou třetí třetinu jsme neodehráli v dobrém tempu. Jasně jsme měli rozhodnout v přesilovce, což se nám nepodařilo. Jsem rád, že jsme vyhráli a diváci si to užili. Za základní částí uděláme tlustou čáru. Nová sezona pro nás začíná devatenáctého března,“ zhodnotil utkání.

Ačkoliv teoreticky mělo mít utkání náboj spíše jen pro Motor, hrálo se z obou stran skutečně na krev. „Bylo to opravdu pěkné utkání. Kluci si uvědomují, že už se blíží vyřazovací část, kde bude rozhodovat každý detail. Minimálně některé pasáže zápasu určitě měly parametry play off,“ přikývl českobudějovický trenér.

Kanadský obránce Stuart Percy si u nás oblíbil guláš a kyselé okurky

Čtvrtfinále play off se na jih Čech vrací po dlouhých deseti letech letech a bude to hokejový svátek.

Českobudějovický tým svého soupeře ještě nezná. Bude jím postupující z předkola, který bude nejlépe postavený po základní části soutěže. Ve hře je tak pět variant, ale nejpravděpodobnější se jeví jako čtvrtfinálový protivník v tabulce páté Pardubice, které budou v sérii proti Karlovým Varům vysokým favoritem.

Motor bude mít každopádně výhodu dvou úvodních zápasů na domácím ledě, začínat se bude v pondělí a v úterý 21. a 22. března v Budvar aréně.