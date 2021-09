Po roce mohli fanoušci opět zaplnit Budvar arénu. Přišlo jich více než šest tisíc a bavili se královsky. „Bylo pěkné zahrát si zase před našimi fanoušky. Atmosféra zápasu byla skutečně vynikající,“ ocenil i trenér vítězného celku Jaroslav Modrý.

Přitom začátek zápasu až tak dobře nevypadal. Domácí sice od začátku svého soupeře zatlačili, ale v patnácté minutě svítil na ukazateli skóre stav 0:2. A hosté pak šli do vedení ještě dvakrát. „Soupeř měl výborný vstup do utkání. V přesilovkách jsme ale dokázali zápas otočit v náš prospěch,“ konstatoval Modrý. „Hostující hráči začali být unavenější, dělat chyby a toho jsme dokázali využít,“ doplnil.

Kladenští mohli litovat zápasu, ve kterém třikrát vedli. „Ztratili jsme ho úplně zbytečně,“ přikývne i trenér poraženého týmu David Čermák. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale o výsledku rozhodla naše vyloučení, kterých bylo strašně moc. Hráči, kteří oslabení hrají, si v nich vedli dobře, ale pak už byli bohužel v únavě, což utkání rozhodlo,“ řekl k duelu.

Byla to skutečně pořádná divočina. Nelze nevidět, že Motor sice nasypal soupeři sedm branek, ale také na svém domácím ledě pětkrát inkasoval a okének v obraně bylo povážlivě hodně. „Vyhráli jsme a lidi se bavili, tak zápas splnil svůj účel,“ usměje se Modrý a pak vážněji dodá: „Máme rozdílové hráče, kteří hlavně v přesilovkách ukázali, proč jsou rozdíloví. Ale také vidíme, že jsme dostali dost gólů. Na tom musíme pracovat, aby to už v dalším utkání bylo lepší,“ nenechá se kouč unášet nějakou přehnanou euforií.

Za obratem v utkání podle něj stáli i fanoušci. „Loni se hrálo bez diváků a hokej byl takový mdlý. Najednou fanoušci zase mohou na hokej a hraje se úplně jinak. Nejen nám, ale i Kladeňákům. Byla to nádhera, co naši fanoušci předvedli,“ vzkazuje věrným příznivcům českobudějovického klubu.

Poprvé v sezoně nastoupil v dresu Rytířů devětačtyřicetiletý hrající majitel klubu Jaromír Jágr. Na ledě je stále nepřehlédnutelný, zády ke hře těžko oddělitelný od kotouče, ale roky prostě zastavit nelze ani u největší legendy našeho hokeje. Rychlostně už mladším protivníkům stačit nemůže a z toho vyplynuly i tři fauly, za které musel na trestnou lavici.

„Jarda je legenda, vynikající hráč, ale speciálně jsme se na něj nepřipravovali. To říkám se vším respektem k tomu, co všechno dokázal a jak je pořád platným hráčem. V přesilovkách je to pořád rozdílový hráč,“ ocenil Modrý kvality legendární osmašedesátky.

Jágr vynechal úvodní duel sezony proti Vítkovicím a nad jeho startem na jihu Čech se také vznášel otazník. „Vypadlo nám několik útočníků, tak se už v sobotu rozhodlo, že půjde do hry. Samozřejmě má tréninkový výpadek, ale už jsme neměli kam sáhnout, tak se odhodlal, že půjde hrát,“ uvedl Čermák ke startu svého nadřízeného.

Zážitek to byl v neděli parádní, ale jak říká i trenér Jaroslav Modrý, na nějaké oslavy není čas, protože už v úterý čeká jeho tým další důležitý zápas ve Zlíně.