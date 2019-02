Kadaň – Ve 31. kole první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru v Kadani s přehledem 3:0 a upevnili si svou pozici v čele tabulky. Ve středu budou na svém ledě hostit Frýdek-Místek (17.30).

Tomáš Nouza | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté postrádali kvartet marodů Fillman, Pýcha, Kuchejda a Heřman, kvůli dohodě klubů ještě nemohla nastoupit ani čerstvá posila Hřebejk. Do branky se opět postavil Kváča, svou premiéru v první lize absolvoval mladý bek Michal a hned si připsal asistenci u prvního gólu svého týmu. Naopak jen na střídačce zůstali zkušení obránci Zíb a Mucha.



Domácí začali aktivně, Hlava a Kohout se dostali do dobrých šancí, ale Kváča byl oporou svého týmu. Ve 14. min. šli do vedení favorizovaní Jihočeši. Američan Walker znovu osvědčil svůj důraz a Nouza poté i s pomocí teče jednoho z obránců Kadaně otevřel skóre.



Také po změně stran se Severočeši snažili, vytvořili si i nějaké slibné příležitosti, ale na Kváču si nepřišli. Motor kontroloval hru a dvě minuty před druhou sirénou uhodil. Přečíslení dva na jednoho zakončil přesnou střelou do horního růžku kapitán Květoň.



Druhý gól přinesl na hokejky jeho týmu definitivní klid a snaživého soupeře k ničemu nepouštěl. Navíc mohl třetí branku přidat Chovan, chyběl mu však i kousek štěstí. To naopak nechybělo jeho spoluhráči Čermákovi, jenž trefil šibenici a bylo to již 0:3. Zbytek zápasu už se dohrál v klidu a hosté si pohlídali cenné tři body.

Branky a nahrávky: 14. Nouza (Walker, Michal), 38. L. Květoň (Nouza, Žovinec), 50. Čermák (Walker, Nouza). Vyloučení: 7:5, bez využití. Rozhodčí: Würtherle – T. Svoboda, Maštalíř.

ČEZ Motor: Kváča – Vráblík, Michal, Pavlin, Žovinec, Suchánek, Mazanec – Walker, Nouza, Čermák – Chovan, Pajič, L. Květoň – Šulek, Škoda, Babka – Točík, Rob, Guman. Trenéři Stavjaňa a Štrba.