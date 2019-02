Kadaň – Dvě kontumace je poznamenaly, i když doufali, že tomu tak nebude. Hokejisté ČEZ Motoru v 19. kole první WSM ligy prohráli v Kadani 1:3 a týdenní přestávku stráví jako pátý celek tabulky, přestože ještě ve čtvrtek ráno byli s bezpečným náskokem první. Po pauze přivítají doma v pondělí 9. listopadu Šumperk (17.30).

Radek Bělohlav (vlevo) a Petr Rosol | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté přitom byli na severu Čech od začátku zápasu aktivnější. V první třetině soupeře přestříleli, ale branka nepadla ani na jedné straně.



Góly začaly padat až po změně stran. V polovině zápasu ujel hostující Heřman. Trefný ho zastavil jen za cenu faulu a rozhodčí nařídili trestné střílení. Sám postižený ho střelou nad lapačku bezpečně proměnil.



Jenže pak si Motor vybral slabší chvilku. Nejprve ve 35. min. Hejcman vystihl hostující rozehrávku, posunul kotouč Drobnému, jenž přesnou střelou vyrovnal.



O minutu později už Kadaň vedla. Českobudějovický Kuchejda nejprve nastřelil tyč. Z protiútoku na druhé straně podobně dopadl Kverka, jenže puk odražený od brankové konstrukce bezpečně dopravil do odkryté klece Veselý.



V závěrečném dějství hosté tlačili, měli výrazně větší počet střel a místy si vynutili až drtivý tlak, ale vyrovnat se jim bohužel nepodařilo. Naopak při power play hostí pečetil do prázdné branky čtyři vteřiny před koncem Kůs.



Trenéra Motoru Petra Rosola ztráta bodů hodně mrzela. „Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme ztratili body, protože jsme udělali dvě hrubé chyby, při kterých nás soupeř přečíslil a dostali jsme dvě branky. V první třetině jsme měli spoustu šancí, ale nedali jsme branku. Štěstí se dnes přiklonilo na stranu domácích," posteskl si.



Domácí kouč Jaroslav Beck byl naopak maximálně spokojen. „Klobouk dolů před výkonem celého týmu. Budějovice jsou silný celek s extraligovými zkušenostmi. Pro nás je to nesmírně těžký a kvalitní soupeř, proti kterému je náš tým mateřskou školkou. Dnes všichni podali nesmírně ukázněný a hokejově kvalitní výkon. S podporou vynikajícího Dvořáka v brance jsme to zvládli," nešetřil chválou směrem ke svému týmu.



Týdenní pauzu českobudějovický tým určitě uvítá…



Branky a nahrávky: 35. Drobný (Hejcman), 36. Veselý (Kverka), 60. Kůs (Trefný) – 30. Heřman z trestného střílení.

Vyloučení: 3:1. Bez využití. Rozhodčí: Petružálek – Rozlílek, Svobodová. Diváci: 1100.

ČEZ Motor: Gába – Mucha, Kolmann, Suchánek, Vráblík, Zíb, Žovinec, Kříž – Kuchejda, Pajič, Babka – Nouza, Jos. Straka, Heřman – Žálčík, Rob, Švihálek – Guman, Škoda, Prokeš. Trenéři Rosol a Bělohlav