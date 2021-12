Reprezentační přestávka Jihočechům očividně prospěla a už dlouho nikoho nepřehrávali takovým způsobem, jako v úvodní třetině Zlín na jeho ledě. Úvodní dějství vyhráli hosté 2:0, na střely na branku 13:4 a byli jasně lepší.

Gulaš, Pech, Doležal a Beránek si v úvodu vytvořili skutečně tutové šance, ale Kašík v domácí brance odolával. Drtivý tlak Motoru pak přerušila dvě zbytečná oslabení, ale Berani v nich působili hodně neškodným dojmem.

Přišlo to až v 16. min., kdy po nenápadné akci zblízka prostrčil kotouč mezi betony domácího gólmana obránce Štenecel. Krátce před první sirénou našla do Kašíkovy sítě cestu zacloněná střela zlínského odchovance Ondráčka a českobudějovický tým šel do kabin zaslouženě s dvoubrankovým náskokem.

Hned v úvodu druhého dějství využil přesilovku po parádní kombinaci bombou z první Doležal a zvýšil na 0:3 a všechno vypadalo jednoduše. Jenže poté začal poslední celek tabulky pořádně kousat. Gazda rovněž v početní výhodě tvrdou střelou od modré snížil na 1:3. Hanzl pak naštěstí ještě čtvrtým gólem udržel soupeře na distanc, ale Kubiš hned záhy upravil na 2:4 a mohlo být ještě hůř, když hráli Berani přesilovku pět na tři. Obětavě bránící hosté a pozorný Hrachovina však Zlín úplně vrátit do zápasu nenechali.

V závěrečné třetině se obraz hry zase srovnal. Motor si hlídal dvoubrankové vedení a soupeře dlouho vůbec k ničemu nepouštěl. Definitivně mohl rozhodnout Hanzl, ale své sólo neproměnil.

Necelé čtyři minuty před koncem odvolali domácí gólmana a kapitán Gulaš svým 250. gólem vstoupil do Klubu ligových kanonýrů.

Branky a nahrávky: 26. Gazda (Mamčics, Zabusovs), 34. Kubiš (Honejsek) – 16. Štencel (M. Hanzl, M. Beránek), 19. J. Ondráček (Štencel, Vráblík), 23. Zd. Doležal (M. Hanzl, Abdul), 34. M. Hanzl (Štencel), 57. Gulaš (Šenkeřík, Pech). Vyloučení: 2:5, využití: 1:1. Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Ganger, Rampír. Diváci: 1000 (omezený počet).

Zlín: Kašík – Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, Ferenc, Žižka, T. Hanousek – Zd. Okál, Honejsek, Malet – Vopelka, P. Sedláček, Kubiš – Mikhasenok, Hejcman, Zabusovs – Fryšara, R. Veselý, Flynn. Trenéři Jenáček, Rob a M. Hamrlík.

Motor: Hrachovina – Piskáček, Šenkeřík, Bučko, Bindulis, Vráblík, Štencel – Gulaš, Pech, Holec – Zd. Doležal, J. Novotný, Abdul – Valský, J. Ondráček, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Luboš Rob (Zlín): "Odehráli jsme snad nejhorší první třetinu za dobu, co jsme u týmu. V páté minutě to mohlo být 3:0. To udalo ráz celému zápasu. Ve druhé třetině jsme se do utkání mohli vrátit, ale v přesilovce pět na tři jsme kontaktní gól nedali. Budějovice vyhrály zaslouženě."

Jaroslav Modrý (Motor): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a po celých šedesát minut jsme hru kontrolovali. Jenom ve druhé třetině bylo pár pasáží, kdy se Zlín začal zvedat, ale naši kluci po celých šedesát minut pracovali a našli cestu k vítězství."