V neděli to byl pro jižní Čechy další svátek hokeje. Pouze 103 diváci chyběli k tomu, aby byla podruhé v sezoně citelně poznamenané covidem Budvar aréna úplně vyprodána. Motor vedl, pak dvakrát prohrával, ale v hektickém závěru dokázal strhnout výhru na svou stranu. Byl to zápas, kterému nechybělo skutečně vůbec nic.

Českobudějovický tým výborně zvládl vstup do zápasu. Byl lepší a svou převahu korunoval krásným gólem po vydařené kombinaci, na jejímž konci pálil už do odkryté Pavelkovy klece obránce Piskáček. „Začátek utkání jsme měli výborný, ale ve druhé třetině prokázal Liberec svou sílu. Je to do vyřazovacích bojů výborně poskládaný tým. Silný a dobře bruslící. Začali jsme prohrávat osobní souboje a měli jsme problémy. Ve třetí třetině použiji zase tu samou frázi: našli jsme cestu, jak utkání vyhrát,“ usmál se trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Nevídané drama se šťastným koncem, Motor porazil Liberec a sahá po čtvrtfinále

Svoji oblíbenou formulku naštěstí může opakovat opravdu hodně často. Jeho tým totiž vyhrál na domácím ledě z posledních dvanácti zápasů jedenáct. Skutečně obdivuhodná bilance! „Kluci prokázali charakter a bojovali jsme až do konce. Chtěl bych poděkovat divákům, jakou vytvořili atmosféru. Je strašně fajn vidět zase fanoušky v ochozech,“ ocenil.

Jeho někdejší spoluhráč ze zámoří Patrik Augusta (hráli spolu IHL v dresu týmu Long Beach Ice Dogs) v roli kouče Liberce byl zklamán, protože jeho celek měl utkání rozehrané velice dobře. „V první třetině nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do hry. Soupeř byl aktivnější a rychlejší. Postupně se nám to ale povedlo a od druhé třetiny se utkání začalo naklánět na naši stranu. Líbilo se mi, jak jsme hráli a bojovali. Bohužel jsme pak vytvořili dvě obrovské chyby, které zápas rozhodly a překlopily ho na stranu soupeře,“ posmutněle konstatoval.

Nedělní duel svým průběhem i nasazením z obou stran silně připomínal zápasy v play off. „Už pár zápasu zpátky cítím, že hráči jsou nastaveni na play off. Trošku si to sedá a srovnalo se to. Koncem nedělního zápasu s Motorem jsme sice udělali zase malinko krok zpátky, ale věřím, že se z něj poučíme a takové chyby, po kterých bychom dostávali laciné góly, už dělat nebudeme,“ zdůraznil Augusta.

Čtvrtá příčka a přímý postup do čtvrtfinále je velké lákadlo. Také proto tentokrát trenéři Motoru měli přehled i o výsledcích ostatních zápasů. „Sledovali jsme to, abychom byli připraveni zareagovat,“ přikývl Modrý. „Postup do čtvrtfinále by byl hezký, ale na druhou stranu to ještě nic neznamená. Hlavně je fajn, že si kluci začínají věřit a také začínají věřit tomu, co tady začínáme budovat,“ dodal.

Kanadský obránce Stuart Percy si u nás oblíbil guláš a kyselé okurky

Českobudějovičtí trenéři tentokrát roztrhli elitní útočné duo Milan Gulaš – Lukáš Pech. „Vyhráli jsme, tak to účel asi splnilo,“ rozesmál se trenér Motoru.

Velký aplaus zaplněné haly sklidil veterán Jiří Novotný. Poté, co liberecký hromotluk Adam Klapka nevybíravě dohrál Romana Vráblíka (jeho start v utkání v Hradci je značně nejistý), vypravil se o hlavu většího soupeře umravnit a svedl s ním vítěznou bitku. Nahradil tak v této roli zraněného Davida Šticha, jenž v týmu funguje jako spolehlivý ochránce svých spoluhráčů.

Karty jsou z pohledu Motoru před úterním závěrečný kolem základní části Tipsport extraligy rozdány celkem jasně. Jihočeši jsou na čtvrtém místě tabulky, a aby si ho udrželi, potřebují získat v Hradci Králové alespoň bod. Potom už se nemusejí ohlížet na výsledek zápasu Zlín – Pardubice. Tým trenéra Jaroslava Modrého už nemůže ohrozit Plzeň, která má dohráno. S Pardubicemi má Motor lepší vzájemné zápasy, takže v posledním kole mu stačí získat o dva body méně než získá Dynamo.

První čtyři celky konečné tabulky si zajistí postup přímo do čtvrtfinále, které by pro Motor začínal v pondělí a v úterý 21. a 22. března dvěma domácími zápasy. V případě, že by Jihočeši čtvrtou příčku neudrželi a klesli na pátou, museli by do předkola a čekal by je jako pátý tým tabulky dvanáctý celek konečného pořadí, což bude Litvínov, nebo Karlovy Vary. Začínali by v pátek a v sobotou dvěma duely na domácím ledě.