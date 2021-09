Bývalý reprezentant Kanady v mládežnických výběrech byl v roce 2011 draftován do NHL hned v prvním kole Torontem, kde se následně snažil prosadit do kádru. Nakonec v NHL odehrál dvanáct utkání, ale většinu času strávil o patro níž v AHL.

Hokejisté Motoru i přes povedený vstup do letošní extraligové sezony nadále posilují. Poté, co v týmu na vlastní žádost skončil Američan Conor Allen, přichází obranné řady posílit jako minimálně rovnocenná náhrada jiný zámořský borec se zkušenostmi z NHL – Stuart Percy.

