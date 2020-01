Jihočeši vyhráli v Kalich aréně zaslouženě. Byli lepší a dokázali se prosadit i střelecky. „Byli jsme si vědomi, že se soupeř trápí, a chtěli jsme toho využít. To se nám také povedlo. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli bez inkasovaného gólu,“ pochvaloval si trenér vítězů Václav Prospal.

Výborný výkon podal gólman Milan Klouček, jenž si připsal svou již pátou letošní nulu. „Chtěli jsme eliminovat útočnou sílu Litoměřic. V první třetině jsme párkrát ztratili kotouč ve středním pásmu, ale postupně jsme se zlepšovali. Navíc nám výborně zachytal brankář,“ ocenil i kouč. „ Za další výhru jsme rádi,“ uzavřel hodnocení zápasu.

Zatímco českobudějovický celek vyhrál už pošesté za sebou a je s velkým předstihem již jistým vítězem dlouhodobé části soutěže, Litoměřice naopak nebodovaly v šestém utkání v řadě a jejich trenér David Bruk uznal kvalitu soupeře. „Budějovice jsou favorit soutěže a adept na extraligu. To také potvrdily. Jsem přesvědčený o tom, že si zaslouží postoupit, protože je to vynikající tým. My se v poslední době trápíme v produktivitě,“ posteskl si.

Přestože Motor suverénně vládne druhé nejvyšší soutěži, nelení ani na přestupovém trhu. Zájem měl o hvězdného gólmana Patrika Bartošáka, který se k hokeji vrací po zdravotních problémech. „Zájem jsme měli a jednali jsme. Patrik nám řekl, že půjde buď k nám, nebo do zahraničí. Nakonec jde do Švédska,“ říká generální manažer klubu Stanislav Bednařík. „Jeden brankář by ale ještě přijít měl. Pro play off potřebujeme mít tři,“ dodá.

Naopak útočník Roman Vlach, který skončil v Pardubicích, ve hře nebyl. „Registrovali jsme, že je volný, ale zájem jsme neměli,“ přikývne manažer.

Z hostování v Havířově se vrací obránce Ondřej Kachyňa, do páteční půlnoci je ale možné ještě leccos…