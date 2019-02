České Budějovice – Zpackaný závěr základní části už vyvolal konkrétní reakci vedení ČEZ Motor České Budějovice. První trenér Petr Rosol byl s okamžitou platností odvolán z funkce a v play off už tým nepovede. „Na tomto místě se sluší mu za jeho práci, kterou na jihu Čech odváděl po více než dva roky, poděkovat," vzkazuje generální manažer týmu Stanislav Bednařík.

Radek Bělohlav | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do vyřazovací části už ale bude mužstvo řídit nově sestavený trenérský tým – Radek Bělohlav, Martin Štrba, Roman Turek a jako konzultant Aleš Kotalík.



Den po velmi nepovedeném duelu s Benátkami nad Jizerou se sešla výkonná rada ředitelů klubu a došla k jednomyslnému výsledku. „Vzhledem k výkonům, které rozhodně neměly stoupající tendenci, a také k výsledkům zejména ve čtvrté čtvrtině, jsme se rozhodli s okamžitou platností odvolat trenéra Petra Rosola," sdělil Bednařík tu nejpodstatnější informaci. „Jsme si vědomi toho, že to není zcela koncepční řešení, ale abychom měli šanci dosáhnout cílů, které jsme si předsevzali, museli jsme dát mužstvu silný impuls. A tím je pro nás nový trenérský tým," dodal Bednařík.



Do konce ročníku tak bude hlavním trenérem dosavadní asistent Radek Bělohlav, k němu pak na lavičce přibude kouč juniorky Martin Štrba, jehož uvolnění správní rada mládeže jednohlasně schválila, a také ikona jihočeského hokeje a prezident klubu Roman Turek, který bude i trenérem brankářů.



Konzultantem A mužstva se stane i další člen vedení klubu Aleš Kotalík, který se bude podílet na přípravě i přímo při trénincích. „Celý trenérský tým mužstvo dokonale zná, což je v této fázi sezony velmi důležité. Věříme, že hráče dennodenní přítomnost bývalých vynikajících hokejistů na všech trénincích a také motivační schopnosti nových členů trenérského týmu, dovedou k tomu, že budou podávat maximální výkony v každém okamžiku a nikoli jen v některých zápasech," vysvětlil změny generální manažer.

Trenérský tým juniorky pak po Martinu Štrbovi doplní další klubová legenda – Luboš Rob starší.



Hráči s vedením klubu a novým trenérským týmem se poprvé sejdou v neděli dopoledne. První zápas, ve kterém se nový trenérský tým představí, ale nebude duel play off. Ve středu od 17 hodin sehraje A tým Motoru přátelský zápas s kombinovaným celkem rakouského Salcburku. Vstup na utkání bude zdarma bez nároku na konkrétní místo. A v pondělí 29. února pak vypukne rozhodující část sezony, kterou je play off.