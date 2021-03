Do domácí branky se postavil Strmeň, ze střídačky mu kryl záda za nemocného Čiliaka mladíček Maleček.

Výrazně lépe vstoupili do zápasu Hanáci, od začátku se hrálo podle jejich not a především Strapáčova šance volala po gólu. Strmeň má však dobrou fazonu.

Jihočechy vrátila do hry první přesilovka zápasu. Ne, že by Lukáše v brance soupeře nějak výrazně ohrozili, ale obraz hy se jim díky ní podařilo vyrovnat. Celkově úvodní třetina nenabídla žádnou branku a ani zrovna strhující podívanou.

„Byla to taková klasická třetina v zápasech s Olomoucí, která přinesla hlavně čekání na první gól. Hráli jsme přesilovku, měli jsme několik slibných střel od modré. Hosté trošku více chybují a první gól bychom mohli dát my. Bude hodně důležitý, protože moc branek se asi očekávat nedá,“ řekl k první třetině útočník Motoru Matouš Venkrbec, jenž je po operaci ramena a sezona už pro něj skončila.

Na úvod druhého dějství hráli Olomoučtí hned tři přesilové hry, ale byl to z jejich strany absolutní zmar. A když už nějaká střela přece jen přišla, pošmákl si na ní spolehlivý Strmeň.

Přesilovku si poté zahrál také Motor a to byla úplně jiná písnička. Slováček nahodil na branku a Karabáček tečoval kotouč za Lukášova záda – 1:0.

Jenže ještě do druhé sirény hosté dokázali vyrovnat. Tečovanou střelu Strapáče dorazil Kolouch.

„Do půlky zápasu se obraz hry vůbec nezměnil a hrálo se prakticky bez šancí. Důležitý první gól jsme dali my po parádní a jednoduché akci. Byla velká škoda, že jsme si nechali vyrovnat tři minuty před koncem třetiny z ojedinělé šance soupeře. Olomouc to trošku posadilo na koně. Ve třetí třetině se uvidí, kdo bude silnější v koncovce,“ zhodnotil Venkrbec druhé dějství.

V závěrečné části hry to bylo především čekání na chybu, která by mohla zápas definitivně rozhodnout. Deset minut před koncem ji udělali domácí. Beránek se nechal školácky vyloučit a Dujsík se v přesilovce trefil bombou neomylně do horního růžku – 1:2.

Motor se nevzdal, v závěru měl při přesilovce a následné power play dvě velké šance Voženílek, ale kýženého vyrovnání se domácí bohužel nedočkali…

Branky a nahrávky: 32. Karabáček (Slováček, Holec) – 37. Kolouch (Ondrušek, Olesz), 50. Dujsík (Ondrušek, J. Káňa). Vyloučení: 4:5, využití: 1:0. Rozhodčí: Lacina, T. Horák – Ganger, D. Klouček. Bez diváků.

Motor: Strmeň – Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Kubíček, Lytvynov – Zd. Doležal, Toman, M. Novák – Holec, D. Voženílek, Jonák – Gilbert, R. Přikryl, M. Beránek – Alderson, P. Novák, Karabáček. Trenéři Prospal a Totter.

Olomouc: Lukáš – Rutar, Ondrušek, Valenta, Dujsík, Vyrůbalík – Tomeček, Nahodil, Klimek – Olesz, Kolouch, Strapáč – Kunc, Handl, Bambula – J. Káňa, J, Knotek, Ostřížek – od 41. navíc Burian. Trenéři Moták a Tomajko.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Nemůžeme bát spokojeni, když jsme opět prohráli. Při hře pět na pět jsme nedokázali dát gól, speciální formace skončily 1:1. Rozhodující branku jsme dostali po hrubé individuální chybě, které předcházelo naše úplně zbytečné vyloučení za soupeřovou brankou. Opakuje se to pořád dokola. Šance, které máme my, tak neproměníme."

Jan Tomajko (Olomouc): "Po dvou domácích porážkách jsme rádi, že máme tři body. Utkání přineslo málo gólů i šancí. Po dlouhé době se nám podařilo využít přesilovku, což rozhodlo zápas."