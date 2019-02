České Budějovice – Doslova extázi prožila vyprodaná Budvar aréna. Ještě deset minut před koncem prvoligového šlágru prohrávali hokejisté ČEZ Motoru s lídrem soutěže Duklou Jihlava 0:2. Zdrcující finiš ale přinesl báječný obrat a Jihočeši se radovali z mimořádně cenného vítězství 4:2.

V sobotu jedou bojovat o další body do Prahy na Slavii (15), v pondělí budou hostit v dohrávce Litoměřice (17.30).



Zatímco v první třetině byl k vidění vyrovnaný hokej, ve druhé už měl navrch domácí celek, i když to nedokázal vyjádřit střelecky. Ve třetím dějství, především v jeho závěru, to byl místy až zdrcující tlak. Poměr střel na branku byl ve třetím dějství 22:4, což svědčí o mimořádné převaze.



„Čtyřicet minut jsme my a asi ani diváci neviděli zbraň, kterou bychom se dostali do zápasu. Poslední zbraní byl důraz do brankoviště a z toho jsme dokázali dát góly,“ ocenil hladovost po vítězství ze strany svých svěřenců asistent trenéra Motoru Aleš Totter. „Klobouk dolů před mužstvem. Je to další střípek do našeho sebevědomí, které se snažíme do hráčů dostat. Jihlava nedostala deset třetin za sebou gól a my jsme jí ve třetí části dali čtyři. Povedl se nám třetí takový obrat v průběhu deseti dnů. Tým prokazuje velkou vnitřní sílu. Byl to parádní zápas a spokojeni jsme my i diváci. Klobouk dolů před týmem, že se dokázal takhle vrátit do zápasu s opravdu silným soupeřem,“ ocenil.



Hosté z Jihlavy cítili křivdu. Nelíbily se jim první dva góly domácích, které podle jejich názoru neměly platit. „Po čtyřiceti minutách bychom byli spokojeni. Po šedesáti bohužel ne. Sportovně musíme soupeři poblahopřát k vítězství, ale utkání rozhodli jiní lidé než hráči. První dvě branky domácích byly hodně sporné, což ovlivnilo celý zápas,“ posteskl si jihlavský asistent trenéra František Zeman.



Své připomínky poté také konkretizoval. „Před prvním gólem měla být přerušená hra určitě o nějaké tři čtyři vteřiny dříve, protože puk byl podle mého názoru z dohledu rozhodčích. Před druhým gólem mělo být vhazování ve středním pásmu.“



Aleš Totter ale oponoval. „V naší soutěži nefunguje trenérská challenge. My jsme zase přesvědčeni, že to byly regulérní góly,“ namítl.



S trochou nadsázky by se dalo říct, že se mužstvo naučilo otáčet zápasy na přání. „Snažíme se hokej hrát šedesát minut,“ usměje se hlavní trenér Motoru Václav Prospal. „Hráli jsme s lídrem tabulky, který je velmi produktivní. V prvních dvou třetinách jsme nějaké chyby udělali a nabídli mu šance. Pořád jsme ale věřili, že zápas otočíme. V cestě nám však často stojí hlava. Že mužstvo vnitřní sílu má, to víme. My tomu nevěříme, my to skutečně víme,“ zdůrazní. „Ale ti kluci to potřebují vědět taky. A je jedině dobře, když jsou schopni otočit takové zápasy. Ať je skóre jakékoliv, tak prostě chceme hrát hokej,“ zdůrazní.



Velkou komplikaci museli řešit domácí trenéři na začátku druhé třetiny, kdy ze hry kvůli zranění odstoupili obránci Plášila a Fillman. Pro celý zbytek zápasu tak měli k dispozici pouze čtyři beky. „Od dvaadvacáté minuty jsme hráli jen na čtyři beky. Ve třetí třetině vypomohl v obraně na pár střídání Kuba Babka, který hrál dobře i vepředu, takže jsme ho střídali v útoku i v obraně. Naši čtyři obránci samozřejmě zaslouží velké uznání. Kluci v útoku ale zase dali góly, Honza Strmeň v brance měl důležité zákroky. Jak už bylo mnohokrát řečeno, vyhráváme i prohráváme jako tým,“ doplnil Totter.



Pro Jakuba Babku to nebyla premiéra v defenzivní linii. „Už se nám podobná situace stala v zápase s Ústím a Kuba Babka se sám nabídl, že na této pozici může hrát. Teď jsme ztratili dva obránce, ale zranění jsou součástí hry a je dobré, když si z útočníků můžete jednoho stáhnout a pomoci těm čtyřem obráncům. Absolutorium za šedesát minut jde ale za celým týmem. I za klukama, kteří se zranili, i za těmi, kteří se tentokrát nedostali do sestavy,“ netají se Prospal sázkou na týmového ducha.



Otázkou je, jak na tom zranění obránci budou. „Musíme počkat na další vyšetření a uvidíme, jak to s nimi bude dál. Ale aby se vrátili do zápasu s Jihlavou, to nepřipadalo v úvahu. Chtěli jsme je pošetřit, i když jsme hráli takhle těžké utkání. Věřili jsme, že kluci, kteří zůstali ve hře, jsou schopni to uhrát,“ vysvětlil hlavní kouč.