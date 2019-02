Třebíč - Motor České Budějovice neuspěl ani ve druhém utkání WSM ligy. Jihočeši prohráli o gól v Třebíči. Na kontě mají stále nulu.

Josef Straka | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Do konce zápasu zbývala půlminuta. Brankář českobudějovického Motoru Bláha opustil svoji klec, hosté zkusili dohnat manko v šesti. Jenže už bylo pozdě.



Motor prohrál i ve druhém utkání v sezoně a v tabulce má zatím velmi nepříjemnou nulu.



Jihočeši nezachytili v Třebíči úvod utkání.



V deváté minutě putoval puk po ose Erat – Dolníček – Zohorna a bylo to 1:0.



Dalo se čekat, že se svěřenci Antonína Stavjani nadechnou k náporu, jenže místo toho v úvodu druhé třetiny znovu inkasovali.



Zpátky do zápasu se Motor dokázal vrátit během dvou minut.



Ve 33. snížil Pajič a o minutu později dokonce vyrovnal Škoda.



V tu chvíli se zdálo, že hosty nic od bodového zisku nemůže zastavit.



Jenže nepozornost stála Motor České Budějovice všechny body.



Ve 34. minutě strhl vedení na domácí stranu Milfait, dramatický závěr už nic na skóre nezměnil.

WSM liga: Třebíč – ČEZ Motor ČB 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky:

9. R. Zohorna (R. Erat, Dolníček), 23. Psota (Jan Wasserbauer), 34. Milfait (Kusko, Kristl) – 32. Pajič (Suchánek, Květoň), 33. Škoda (Kuchejda, Pavlin)

ČEZ Motor ČB: Bláha – Pýcha, Pavlin, Žovinec, Fillman, Mucha, Vráblík, Suchánek – Heřman, J. Straka, Chovan – Květoň, Pajič, Čermák – Babka, Rob, Žálčík – Škoda, Kuchejda. Rozhodčí: Wagner – Kájinek, Bosák

Diváci: 1830.