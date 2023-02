Po propadáku v Karlových Varech čeká Motor v pátek doma s Kladnem zápas roku

Tohle už je hra s ohněm. Hokejisté Motoru v neděli v Karlových Varech zcela propadli a po porážce 1:5 mají jistotu, že si letos extraligové play off nezahrají. V pátek si to rozdají v přímém duelu o únik z baráže o záchranu s Kladnem (18), které v tabulce ztrácí jediný bodík. Bude to v Budvar aréně doslova zápas roku.

Masér Pavel Vlašic pečlivě nachystal brusli Janu Štenclovi, samotný zápas ale Motoru v Karlových Varech vůbec nevyšel... | Video: Deník/ Pavel Kortus