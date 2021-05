Z Plzně se na jih Čech vrací také další Jihočech Roman Vráblík. Spolehlivý jedenatřicetiletý obránce strávil ve Škodovce poslední tři sezony, teď podepsal nový dvouletý kontrakt v Motoru. A na stejnou dobu se upsal i další zkušený a hlavně mimořádně produktivní extraligový obránce Petr Šenkeřík, jenž byl poslední čtyři sezony velkou oporou Karlových Varů.

Výraznou posilu do útoku získal Motor v podobě Lukáše Pecha ze Sparty. Jedna z největších osobností extraligy podepsala v novém klubu tříletý kontrakt. Držitel kompletní sbírky extraligových medailí, nejproduktivnější hráč sezony 2016-17, železný muž, který za devatenáct extraligových sezon vynechal minimum zápasů a blíží se k tisícovce odehraných duelů. To je jen velmi stručný výtah úspěchů sveřepého bojovníka, který by se měl stát tahounem českobudějovického týmu.

Přímo z KHL přivítají trenéři velmi zajímavého borce. Pětadvacetiletý Jindřich Abdul si předloni udělal skvělé jméno ve Slovanu Bratislava, kde vyhrál kanadské bodování celé slovenské nejvyšší soutěže. Angažmá v ruském Čerepovci mu zkomplikovalo zranění, ale když se konečně uzdravil, prokázal, že i na náročnou KHL rozhodně má. Pokračovat v Rusku ale nebude, poprvé si totiž vyzkouší českou extraligu, na jihu Čech podepsal roční smlouvu.

Ze severu na jih míří litvínovský asistent kapitána Martin Hanzl. Sedmadvacetiletý centr si vyzkouší extraligu v jiném než mateřském dresu vůbec poprvé. Šikovný útočník už má i reprezentační zkušenosti, v uplynulé sezoně si připsal 24 kanadských bodů a vysloužil si tím pozornost českobudějovických trenérů. V Motoru podepsal roční kontrakt.

A novou posilou Motoru bude i osmnáctiletý jihlavský talent Tomáš Chlubna, který už dva roky pravidelně nastupoval za A tým Dukly a pomohl mu letos až na samotnou hranu postupu do nejvyšší soutěže. V té má teď šanci zapsat starty v dresu Motoru, kde podepsal dvouletou smlouvu.

Ze současných hráčů kádru kromě již dříve oznámených nové roční smlouvy podepsali i obránci Ondřej Slováček a Jan Štencel a také útočník Albert Michnáč. Na try-out pak budou k dispozici Ondřej Kachyňa a Adam Raška.

Výčet hráčů pro sezonu 2021-22 tím pochopitelně ještě není kompletní a je vhodné podotknout, že drtivá většina hráčů má ve smlouvách zakotvenu i možnost opce ze strany Motoru. Do tréninku se v pondělí zapojí i Daniel Voženílek, o jehož angažmá se s Pardubicemi ještě jedná. V tréninku se trenérům představí také odchovanci Jakub Čížek a Matouš Hrubec. Do přípravy se zapojí rovněž mladíci Štěpán Maleček, Václav Svach, Dominik Vaněk a Oskar Haas.

Naopak cestu do zámoří nakonec zvolil Šimon Kubíček, čímž pozastavil platnost svého nedávno podepsaného kontraktu. Podobně to bude v zámoří zkoušet i Pavel Novák. Osud brankáře Marka Čiliaka vedení klubu nadále intenzivně řeší, ale je velmi pravděpodobné, že v Motoru pokračovat nebude. Ve hře je ale skutečně zajímavá náhrada, jejíž jméno klub zveřejní nejspíš v nejbližších dnech.

Pod Černou věží naopak končí Pavel Pýcha (Ml. Boleslav), Zdeněk Doležal (Sparta), Radek Prokeš a Vít Jonák (Vsetín). „Všichni zanechali v klubu velkou stopu, první tři přispěli i k vysněnému postupu do extraligy a sluší se jim za jejich služby poděkovat za celý klub i všechny fanoušky,“ vzkazuje vedení klubu.

Současný kádr Motoru - brankáři: Štěpán Maleček a Jan Strmeň. Obránci: Conor Allen, Ondřej Kachyňa (zkouška), Ivan Lytvynov, Ondřej Slováček, Václav Svach, Petr Šenkeřík, Jan Štencel, Dominik Vaněk a Roman Vráblík. Útočníci: Jindřich Abdul, Martin Beránek, Milan Gulaš, Oskar Haas, Martin Hanzl, Miroslav Holec, Tomáš Chlubna, Václav Karabáček, Albert Michnáč, Lukáš Pech, Adam Raška (zkouška), Matěj Toman, Matouš Venkrbec a Gabin Ville. Trenéři: Jaroslav Modrý, Patrik Martinec a Roman Fousek.