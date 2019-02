České Budějovice – Ještě jednu zahraniční posilu přivedli do svých řad před startem sezony hokejisté ČEZ Motoru. Jejich obranné řady posílí slovinský reprezentant Žiga Pavlin (31 let).

Žiga Pavlin | Foto: Deník/ hokejcb.cz

Třikrát si zahrál na mistrovství světa a byl i na olympiádě v Soči. Urostlý obránce má za sebou štace po celé Evropě, vyzkoušel si nejvyšší soutěže ve Slovinsku, Itálii, Rakousku nebo Švédsku. Poslední ročník strávil ve Slavii Praha, které svými výkony pomohl až do extraligové baráže.



V základní části loňského ročníku WSM ligy byl třetím nejproduktivnějším obráncem. Své umění teď bude předvádět zejména jihočeským fandům.



V posledním období ČEZ Motor posílil kanadský útočník Esposito a nyní přichází zahraniční borec i do obranných řad. Žiga Pavlin je fandům Motoru z uplynulé sezony dobře známý, právě on dopomohl výraznými výkony Slavii k postupu do baráže v semifinálové sérii play off se zdecimovaným českobudějovickým celkem.



A v barážových bojích o extraligu byl pravidelně nejvytěžovanějším hráčem sešívaných. „Chtěli jsme zkvalitnit obranné řady a poměrně dlouho jsme sondovali hráčský trh. Žiga Pavlin byl jedním z vytipovaných obránců a jsme moc rádi, že se nakonec naše představy natolik sblížily. V klubu podepsal roční smlouvu," shrnul situaci generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.



Jednatřicetiletý a téměř stokilový pořízek má obrovské zkušenosti z mezinárodního hokeje. Se slovinskou reprezentací absolvoval už osm velkých turnajů, z toho tři světové šampionáty nejvyšší kategorie (mimo jiné i ten v Praze), ale hlavně nechyběl ani na olympijských hrách v Soči, kde Slovinsko doslova šokovalo hokejový svět a připsalo si historický úspěch v podobě sedmého místa.



Poslední světový šampionát nižší skupiny i kvůli dlouhé sezoně ve Slavii vynechal, ale na mistrovství v Německu a Francii, kam Slovinci postoupili, by určitě nechtěl chybět. Snad k tomu přispějí i jeho výkony s =M= na dresu.