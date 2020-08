Jako by chtěli potvrdit, že Kladno v extralize vystřídali právem. Jihočeši jako nováček soutěže svého soupeře přehrávali a na začátku třetí třetiny vedli už 6:0. Až potom trochu povolili a domácí celek dokázal upravit konečné skóre do přijatelné podoby.

Motor výborně začal a už v jedenácté vteřině zápasu díky Miroslavu Holcovi vedl. „Byl to samozřejmě trošku šťastný gól. Ale náš hráč vystřelil a tlačili jsme se do branky. Šli jsme tomu naproti,“ zdůrazní asistent trenéra Prospala Aleš Totter.

Rychlý gól udal ráz první třetině a vlastně i celému zápasu. „Kladno má mladý a hodně bruslivý tým. Viděli jsme, jak úplně změnilo taktiku, když šlo v předcházejícím zápase na Spartě do vedení. Proto jsme chtěli dobrým nástupem jeho elán otupit, což se nám i podařilo,“ chválí si asistent.

Přestože jejich tým na ledě dominoval a zvítězil hladce, na sto procent nároční trenéři spokojeni nebyli. „Kladno bylo dost zakřiknuté a my jsme si věřili. Ale z naší strany tam přesto byla spousta chyb především v přechodové fázi. Z obrany do útoku, ale i opačně,“ poznamenává Totter.

Jeho tým má za sebou vskutku náročný týden. Po karanténou způsobeném dvoutýdenním tréninkovém výpadku odehrál ve čtyřech dnech tři pohárové zápasy. Na Spartě prohrál 2:5, když ale ještě pět minut před koncem vedl 2:1 a dva góly inkasoval do prázdné branky při power play. Poté udolal doma Plzeň 4:2 a nyní přišla jasná výhra na Kladně.

„Přestože jsme na Kladně nastříleli osm gólů a vysoko vyhráli, tak nejcennější je pro nás třetí třetina duelu s Plzní, kterou jsme dokázali porazit jejími zbraněmi. To je z dosavadní přípravy zatím asi největší plus,“ vyzdvihl cenné vítězství nad extraligovými Západočechy. „Na Kladně to byl ale také dobrý zápas, který jsme kontrolovali, což bylo pozitivní,“ dodá.

Kladno se dostalo do hry až ve třetí třetině, ale to už bylo za silně nepříznivého stavu 0:6. „Ve třetí třetině si domácí vytvořili více šancí. Jeden gól jsme dostali v přesilovce pět na tři a další dva jsme soupeři darovali špatnou komunikací a chybami. Dalo se více pomoci Jirkovi Paterovi, který chytal svůj první zápas za muže. Tempo zápasu hodně pokleslo a na konci se hrál hodně otevřený hokej,“ všiml si.

Závěr utkání okořenila také hromadná bitka po faulu hostujícího Beránka. V ní hrál prim především švédský brousek v českobudějovických barvách Niklas Pavel. „Hra byla rozkouskovaná a bitkou to vyvrcholilo. V předzávodním období se hodně trénuje, hráči jsou v únavě a emoce rychleji vybublají. Je dobře, že si to vyřídili sami na ledě. Niklas nám hodně pomáhá. V zápase předvedl několik hitů, získává si na ledě respekt. Pro nás je to důležitý hráč, který se umí postavit za spoluhráče. To k tomu také patří,“ oceňuje Totter přínos důrazného švédského beka.

Ve velmi dobrém světle se představil také mladý gólman Jiří Patera, jenž má podepsanou nováčkovskou smlouvu v Las Vegas, ale do začátku tréninkových kempů NHL může chytat za Motor. „Byl to jeho první zápas za chlapy, ale působil klidným dojmem a své zákroky kontroloval,“ pochválil mladého brankáře. „V gólmanech byl v utkání citelný rozdíl.“

Na brankářském postu teď mají trenéři k dispozici vyrovnanou trojici Čiliak, Strmeň, Patera. „Každý odchytal jeden zápas a vedli si velmi dobře. Všichni spolu výborně vycházejí a podporují se. Přitom chtějí být co nejlepší a o motivaci tak mají postaráno. Jsou to příjemné starosti,“ připouští asistent.

V tabulce skupiny A Generali Česká Cupu je Motor druhý. Tato pozice by znamenala postup do čtvrtfinále. „Jsme na tom solidně. Potřebujeme v pondělí s Kladnem vyhrát za tři body a pak získat buď dva body se Spartou, nebo bod v Plzni. To by mělo stačit. Tabulka je hrozně vyrovnaná. Je to ještě daleko, bude to těžké, ale postup nás zajímá. Chceme si zahrát ještě minimálně další dva kvalitní zápasy,“ ujistí.

Dobrou zprávou také bezpochyby je, že hráčský kádr je kompletní až na obránce Conora Allena, jenž by měl z Ameriky dorazit začátkem září. „To je strašně důležité, že nemáme nikoho na marodce,“ libuje si Aleš Totter.