Prostějov – Prostějovský útok budí respekt. Hanáci jsou po Vsetínu druhým nejlépe střílejícím týmem a tři jeho hráči patří mezi desítku elitních střelců Chance ligy. Motor se však dobře připravil a dlouho držel Žálčíka a spol. na uzdě.

TRENÉR českobudějovického Motoru Václav Prospal. Foto: Jan Gebauer | Foto: Deník / Michal Havelka

Na první branku diváci v Prostějově čekali až do 26. minuty a potěšila ty, kteří drželi palce hostujícímu Motoru. Po kombinaci Martina Nováka a Vydareného dostal puk za záda domácího gólmana Neužila Lukáš Endál – 0:1.



V první třetině branka nepadla, ne že by se ale nehrál zajímavý hokej. Oba celky ale dobře bránily a dobře chytali i oba brankáři.



Českobudějovický Petr Kváča měl i potřebné štěstí, když ve 4. minutě se za jeho zády rozezněla po Miklišově střele tyč. Domácí Neužil zase v tutové šanci vychytal Heřmana.



Prostějovští kanonýři marně dobývali Kváčovu svatyni až do 53. minuty. Pak svůj tlak, který v posledních minutách nabýval na intenzitě, korunovali vyrovnávacím gólem. Petra Kváču překonal Lukáš Žálčík – 1:1.



O minutu později byl vyloučen obránce Motoru Kachyňa a domácí přesilovku bleskově využili. V 54. minutě se opět prosadil Lukáš Žálčík a Prostějov vedl 2:1.



Jenomže za další minutu byl vyloučen prostějovský Nouza a také Motor dokázal, že přesilovky umí. Na 2:2 vyrovnal Zdeněk Doležal.



Další branka už nepadla a zápas dospěl až do nájezdů. V nich byl kromě Babky úspěšný také Roman Přikryl a rozhodl o vítězství Motoru za dva body.



Fakta z utkání: Jestřábi Prostějov – Motor České Budějovice 2:3 po SN (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0) – Branky: 53. Žálčík (Račuk), 54. Žálčík (Račuk, Divíšek) – 27. Endál (M. Novák, Vydarený), 56. Z. Doležal (R. Přikryl), rozh. náj. R. Přikryl.



Ostatní: Třebíč – Vsetín 6:0 (1:0, 4:0, 1:0), Litoměřice – Poruba 6:3 (1:1, 2:1, 3:1), Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 3:1 (1:0, 2:0, 0:1), Havířov – Jihlava 5:1, Kladno – Slavia 3:4 pp (1:2, 0:0, 2:1 – 0:1), Kadaň – Přerov 1:6 (1:4, 0:2, 0:0).