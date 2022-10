Na domácí soupisku se nevešli obránce Kachyňa a útočníci Doležal s Koláčkem, poprvé v sezoně naopak nastoupil uzdravený Chlubna a také obránce Doudera. Do hostující branky se postavil Jihočech Jakub Kovář.

A ten se zaskvěl hned v úvodu, když zlikvidoval tutovku Tomečka. Jihočeši začali svižně, jenže už v 5. min. prohrávali. Domácí propadli v útočném pásmu, Tomášek našel od mantinelu před brankou nekrytého Horáka a ten šikovně usměrnil kotouč za Hrachovinova záda. Bylo to přitom první vážnější ohrožení domácí branky…

Domácí inkasovaná branka zaskočila. Sice byli nadále aktivnější, ale k ohrožení pozorného Kováře v brance soupeře moc nedostávali. A naopak mohli ještě jednou inkasovat. Po Vráblíkově faulu bylo nařízeno trestné střílení, Hrachovina však naštěstí Tomáškův nájezd kryl.

Motor vyhrál první třetinu na střely na branku až nečekaně jednoznačně 9:2 a krátce před první sirénou se dočkal také vyrovnání. Dzierkals zatáhl kotouč do útočné třetiny, našel přesně Valského a ten střelou z první z těžkého úhlu vyrovnal.

„Byla to vyrovnaná třetina s krásnými akcemi na obou stranách,“ okomentoval úvodní dějství obránce Motoru Ondřej Kachyňa, na kterého už podruhé za sebou místo v sestavě nezbylo.

Jenže horší vstup do druhého dějství domácí snad ani nemohli prožít a už po pouhých dvanácti vteřinách zase prohrávali. Odražený kotouč se dostal před brankou na hokejku osamoceného Sobotky a ten neměl sebemenší problém poslat do ho do sítě – 1:2.

I z této rány se svěřenci trenéra Modrého oklepali a dokázali soupeře přitlačit. Velkou příležitost na vyrovnání skóre dostali při čtyřminutovém vyloučení Řepíka a také ji dokázali využít. Vráblíkova dobře skrytá střela od modré prolétla až do Kovářovy sítě – 2:2.

„Škoda, že jsme dostali tak rychle gól po smolném odrazu puku. Ale povedlo se nám krásně využít přesilovku. Zatím je to dobré, uvedl Kachyňa ke druhé třetině.

Také v závěrečné Motor Pražany přehrával, ale do velkých šancí se až tak moc nedostával. A střelky z dálky pochytal Kovář.

Na střely na branku sice Motor vyhrál v normální hrací době 34:13, přesto zápas dospěl do prodloužení. To trvalo je krátce. Po sporném zákroku ze strany hostí ujížděl sám na Hrachovinu Řepík a zajistil hostím dvoubodové vítězství.

Branky a nahrávky: 20. Valský (Dzierkals, Bindulis), 35. Vráblík (Dzierkals, Valský) – 5. Horák (Tomášek, M. Jandus), 21. Sobotka (Forman, Řepík), 62. Řepík (Němeček). Vyloučení: 1:6, využití: 1:0. Rozhodčí: Jeřábek, J. Ondráček – Zíka, Rampír. Diváci: 6279.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Hovorka, Bindulis, L. Doudera, Šenkeřík – Gulaš, Pech, F. Přikryl – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – Tomeček, Vopelka, Strnad – Karabáček, Toman, Chlubna. Trenéři Modrý a Čermák.

Sparta: Jak. Kovář – Krejčík, Graňák, Mikliš, Polášek, M. Jandus, Němeček, Jurčina – Řepík, Sobotka, Forman – Tomášek, Horák, E. Thorell – Simon, G. Thorell, Konečný – D. Přibyl, Vitouch, D. Přibyl. Trenéři Patera a P. Martinec.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Hezké utkání ve výborné divácké kulise. Kluci bojovali, makali, vytvářeli si příležitosti, ale nebyli za to odměněni. Jeden bod je vzhledem k průběhu utkání málo. Soupeř byl efektivnější.“

Pavel Patera (Sparta): „Byli jsme šťastnější tým, který bral v utkání dva body. Spokojeni můžeme být pouze s naší hrou v oslabení, kdy jsme dostali jediný gól po střele od modré. Naše nedisciplinovanost vyplývala z horšího pohybu, než měl soupeř. Z takového utkání jsou pro nás dva body zlaté.“