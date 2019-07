Jak došlo k vašemu přechodu z Pardubic do Českých Budějovic?

První kontakt proběhl hned po skončení baráže na konci minulé sezony. Ozval se mi budějovický trenér gólmanů Standa Hrubec. Tehdy jsem tomu ještě nepřikládal takovou váhu, protože jsem nevěděl, že bych měl z Pardubic odcházet. Ale na začátku letní přípravy už se to začalo pomalu řešit.

Nemrzelo vás, že opouštíte svůj mateřský klub, který hraje extraligu, a míříte o patro níž do první ligy?

Samozřejmě je to nižší soutěž, ale takhle jsem to nebral. Motor je silný klub a první liga má také svou kvalitu. Zázemím patří Budějovice určitě do extraligy. Doufám, že budu víc vytížený, než jsem byl v extralize. Hlavně ale ať vyhráváme a splníme cíl, kterým je postup do extraligy. To by bylo super.

Bral jste to tedy tak, že než být dvojkou v extralize, tak radši jdete do první ligy, kde dostanete v brance větší prostor?

Tak v Motoru také nemám nic jistého. To bude záležet na trenérech a na tom, jak budu chytat. Ale v první lize je o něco více zápasů než v extralize a doufám, že budu vytížený dost.

Jakmile přišel do Pardubic Jakub Štěpánek, tak bylo jasné, že budete odcházet jinam?

Ono to bylo jisté už předtím. Ale čekalo se, jaký gólman ještě do Pardubic přijde, protože dlouho nemohli nikoho sehnat. Nakonec tam přišel Kuba Štěpánek.

Už jste si v Budějovicích zachytal za některý prvoligový tým proti Motoru?

Chytal jsem tady za Litoměřice. V Budějovicích jsou super fanoušci. To je stejné jako v Pardubicích. Chodí plný zimák a soupeřům se tady nehraje lehce. Motor je kvalitní tým, které podle mě patří do extraligy.

Znal jste některé své nové spoluhráče?

Znal jsem Honzu Kloze, který hrál baráž za Pardubice. Ještě také Honzu Veselého, jenž přišel ze Slavie, a Ondru Kachyňu. S ním jsem jezdil na mládežnické nároďáky. Většinu ostatních jsem ale znal podle vidění, protože jsme proti sobě hrávali. Ale osobně jenom tyhle tři.

Jak zatím vycházíte se svým novým brankářským parťákem Janem Strmeněm?

Honza byl v extralize v Třinci a teď jsem rád, že tady můžeme být spolu.

Letní přípravu na suchu jste zakončili čtyřdenním soustředěním na Lipně. Co jste mu říkal?

Bylo to dobré. Nejednalo se o klasické soustředění, ale bylo to příjemné zpestření. Na Lipně jsem nikdy nebyl a bylo tam hezky. Alespoň jsme měli možnost se vzájemně lépe poznat a v pondělí to začne na ledě. Už se na to těším.

Bydlení v Budějovicích si sháníte sám, nebo vám s ním pomáhá klub?

Bydlím v bytě po Petru Kváčovi. Naproti přes chodbu je Honza Strmeň. Už jsem se zabydlel a myslím, že to bude v pohodě. Budějovice jsou pěkné město a těším se, až budu mít trochu času si ho projít.

Jak už jste řekl, cíl, kterým je postup do extraligy, je jasně daný?

Jasně. Uděláme maximum, abychom ho splnili.