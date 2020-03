Kromě mladých hokejistů pořádajícího HC Vimperk se představili i hráči Pilsen Wolves, HC Kobra Praha a HC Příbram. Hrálo se systémem každý s každým a z každého duelu vzešly čtyři výsledky. Dvakrát se hrálo na 17 minut čistého času, pět minut tři na tři na náhlou smrt a nakonec se jely na každé straně tři nájezdy do rozhodnutí.

Výsledky HC Vimperk: – Příbram 0:1, 2:1, 0:1, 2:0. – Pilsen Wolves 0:1, 1:0, 1:0, 2:1. – Kobra Praha 1:1, 2:0, 1:0, 0:2. Soupiska HC Vimperk: Jeřábek, Kryštof, Drabeš, Novotný, Bělová, Borovka, Kříž, Velek, Krejsa, Vincík, Švík, Vinš, Vondrášek, Karvan, Machovec, Sedláček.

Konečné pořadí: 1. Pilsen Wolves, 2. HC Vimperk, 3. HC Příbram, 4. HC Kobra Praha.

„Na další ročník Jarního poháru dorazily týmy z Příbrami, Plzně a Prahy. Letos jsme určili nový systém jak hry, tak bodování a musím říct, že to mělo velký úspěch u všech zúčastněných. Domácí celek sehrál hezké a vyrovnané zápasy a turnaj mi jen dokázal, že v kategorii ročníku 2008 na tom vůbec špatně nejsme. Hráli jsme hezký bojovný hokej a za odměnu jsme brali krásné druhé místo. Měli jsme pasáže, že jsme hráli opravdu dobře, například proti první Plzni jsme sehráli nejlepší zápas v turnaji. Ale byly i pasáže, třeba proti pražské Kobře, kde jsme dobře nehráli. Jsem rád, že se celý turnaj odehrál v duchu fair – play a bylo k vidění plno krásných akcí. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo a turnaj odehráli všichni. Pro nás to byla moc příjemná změna oproti mistrovským zápasům proti ročníkům 07, které mě už upřímně unavují. Za sebe velký dík všem zúčastněným, všem rodičům za podporu v hledišti a za pomoc okolo turnaje, dětem za výkony, které byly pozitivní, a celkově všem, co se podíleli na dalším ročníku Jarního poháru. Budeme se těšit na příští ročník a uvidíme, koho na Šumavu dokážeme dostat. Za pět ročníků jsme k nám dokázali pozvat týmy zvučných jmen jako Sparta Praha, Slavia Praha, Škodovka Plzeň, Drtiči Hodonín, Lvi Břeclav a řadu dalších,“ shrnul turnaj jeho hlavní organizátor David Vinš.

