Poprvé v sezoně vyráželi mladší žáci hokejového HC Vimperk na led soupeře a hned k tradičnímu derby do Strakonic. Přivezli si vysokou výhru.

Mladší žáci HC Vimperk přivezli ze Strakonic vysokou výhru. | Foto: Poskytl Marián Sitár

HC Strakonice - HC Vimperk 1:12 (0:4, 0:3, 1:5)

Před zápasem museli trenéři řešit složitou situaci, protože nemohl kvůli teplotě nastoupit Max Fridrich. Po úpravě sestavy jsme tedy museli odehrát zápas pouze na tři obránce.

Od začátku zápasu se kluci do soupeře zakousli, vytvářeli si výrazně větší počet gólových šancí a výsledkem byl stav 4:0 pro Vimperské po první třetině. Také druhá třetina se nesla v podobném duchu. Strakoničtí kluci měli v této periodě více šancí než v první, ale hostující celek domácí stále přehrával. Přidal další tři branky, aniž by inkasoval. Do třetí třetiny jsme vstoupili s plánem pokusit se gólmanům pomoci s čistým kontem, což se po chybě nepodařilo. Nic to ovšem nezměnilo na celkovém vývoji utkání a vimperští mladíci dovedli zápas zaslouženě do vítězného konce.

Autor: Marián Sitár