Hokejoví mladší žáci HC Vimperk hostili ve druhém kole ligové soutěže soupeře z IHC Písek. Po výborném výkonu slavili vysoké vítězství.

Mladší žáci HC Vimperk rozstříleli Písek. | Foto: HC Vimperk

HC Vimperk - IHC Písek 18:4 (6:3, 7:0, 5:1)

Branky: 2. Jeřábek (Vinš), 6. Mádl (Vinš), 7. Fridrich (Illek), 11. Illek (Fridrich), 13. Vinš (Fridrich), 17. Fridrich, 23. Předota, 25. Fridrich (Hajný), 31. Vinš (Kraml), 35. Hajný (Fridrich), 37. Předota, 39. Kraml (Vinš), 40. Předota (Frček), 41. Fridrich (Illek), 51. Illek (Hajný), 52. Jeřábek, 57. Kraml, 58. Hajný (Fridrich) - 10. Krůček, 10. Horák (Krůček), 14. Krůček, 57. Němeček (Horák). Vyloučení: 3:1. Využití přesilovek: 0:1. Oslabení: 1:0.

Sestava Vimperka: Tesař - Sitár, Předota, Frček, Jeřábek, Mádl, Binder, Hajný, Mirvald, Fridrich, Venta, Vinš, Kraml, Illek.

Do utkání vstoupili domácí mladíci dobře, rychle vedli 3:0, ale stačil chvilkový výpadek a během minuty dvakrát inkasovali. Kluci se ale rychle otřepali, ihned svůj náskok zvýšili a první třetinu získali poměrem 6:3. Druhá třetina vyšla vimperským klukům báječně. Skvěle bruslili a napadali soupeřovu rozehrávku, krásně kombinovali a nastříleli soupeři dalších sedm gólů. Za zmínku stojí, že nechali soupeře v této části hry pouze dvakrát vystřelit! Třetí třetina se spíše dohrávala, přesto kluci přidali další branky a zaslouženě zvítězili.

"Věděli jsme, že nás ve druhém kole s Pískem nečeká vůbec nic jednoduchého, protože Písek má ve svém týmu dobré hráče. Do utkání jsme udělali několik změn v sestavě, protože jsem delší dobu nebyl spokojený s určitými věcmi. V zápase jsme byli od začátku zápasu lepší. Bruslení, pohyb, ale nejvic týmový výkon a hezké akce někdy do prázdné brány. Co mě potěšilo, bylo, jak tým fungoval, jak dokázal přenést věci z pátečního ledu do zápasu, protože jsme se na tento zápas hodně připravovali. Až na minutový výpadek v první třetině jsme odehráli výborný týmový zápas a z toho mám radost," komentoval utkání trenér David Vinš.

Autor: Marian Sitár