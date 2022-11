Branky: 1. Pinc (Štětka), 10. Pinc (Štětka), 20. Štětka (Fečko), 25. Štětka (Pinc, Fečko), 27. Kokeš M. (Kokeš H.), 31. Kokeš M (Zahradník), 46. Zahradník (Kokeš M.), 59. Kokeš M (Kokeš H.) - 3. Hošek (Sedlecká, Michálek), 4. Jeřábek (Fridrich), 25. Hošek (Koška), 38. Jeřábek.

Sestava HC Vimperk: Karvan (Hujda) - Tušl, Sedlecká, Mádlová, Trůbl, Roučka, Majer - Koška, Michálek, Hošek, Mžigod J., Fridrich, Jeřábek, Mžigod O., Mádl, Binder.

Vstup do utkání to byl popravdě hororový, když hned při prvním střídání, po dvaceti vteřinách, rozvlnil síť za brankářem Vimperka domácí Pinc. Vimperští se z toho však oklepali a ještě do poloviny první třetiny dokázali skóre obrátit ve svůj prospěch, když se postupně trefil Tomáš Hošek a Vojta Jeřábek. Avšak domácí při své hře dávali na vědomí, kdo je tu doma. V desáté minutě srovnali na 2:2 a těsně před sirénou, která ukončovala první třetinu, si vzali těsné vedení zpět. Po krátké přestávce začala druhá třetina a po čtyřech minutách bylo opět srovnáno, když svojí druhou branku vstřelil Tomáš Hošek. Bohužel o půl minuty později se trefili Veselští, tentokrát jejich kapitán Ondřej Štětka a bylo to 4:3. Do poloviny druhé třetiny se domácí hráči trefili ještě třikrát a zdálo se být rozhodnuto. Vimperští se snažili, ale stačilo to již jenom na snížení, když se v závěru druhé třetiny podruhé trefil Vojtěch Jeřábek. Do kabin se tak šlo za stavu 7:4 pro domácí tým. Třetí třetina byla vyrovnaná, ale branky již dával jen domácí tým vimperští tak z Veselí odjížděli s porážkou 9:4.

"Do utkání jsme nenastoupili nejlépe a hned v prvním střídání jsme inkasovali. Potom jsme zlepšili hru a bruslení a zaslouženě jsme otočili na 2:1. V dalším průběhu utkání se ale projevily kvality první lajny soupeře, která řídila průběh celého utkání a nastřílela nám všechny góly. Musíme zapracovat na důrazu před naší brankou. Díky do Veselí za férovou hru bez faulů a za super výkon rozhodčích," komentoval utkání vimperský trenér Milan Karvan.

Zdroj: HC Vimperk