Vimperští hokejoví mladší žáci zajížděli v rámci své ligové soutěže na led českobudějovického Motoru. Po velké bitvě soupeři podlehi o jediný gól.

Mladší žáci Vimperka poprvé v sezoně proráli. Ilustrační foto. | Foto: HC Vimperk

Motor Č. Budějovice - HC Vimperk 7:6 (2:2, 3:3, 2:1)

Branky: 11. Líbal (Pancl), 13. Placek (Pražák), 21. Kupec (Fekl), 22. Placek, 23. Pražák (Placek, Pancl), 53. Tácha, 59. Placek (Pelc, Pancl) – 12. Vinš (Kraml, Pravda), 17. Fridrich (Illek), 25. Jeřábek (Fridrich), 27. Hajný (Kraml, Vinš), 39. Pravda, 49. Fridrich (Illek). Vyloučení: 7:4. Využití přesilovek: 0:1. Oslabení: 3:0.

Sestava Vimperka: S. Tesař (T. Hujda) — M. Předota, Š. Sedlecká, A. Venta, M. Sitár, V. Pravda — J. Illek, F. Kraml, D. Vinš, M. Fridrich, P. Mirvald, T. Hanzal, J. Hajný, J. Mádl, V. Jeřábek.

Hrálo se v hlavní hale, kde místní muži hrají své extraligové zápasy. Bohužel ani toto naše mladíky příliš nevyburcovalo a po velmi vlažném výkonu poprvé v sezoně ztratili body. Již první třetina ukázala, že nás nečeká nic jednoduchého. Prohrávali jsme osobní souboje, velmi špatně jsme bránili. Přesto utkání bylo vyrovnané. První třetina skončila 2:2. Ve druhé nám soupeř utekl do tříbrankového vedení, ale opět jsme dokázali do konce této periody srovnat na 5:5. Na začátku třetí třetiny jsme se dostali poprvé do vedení, ale zcela hloupými chybami jsme nechali soupeře otočit utkání a i přes velký závěrečný tlak včetně power play v poslední minutě jsme již nedokázali vstřelit vyrovnávací branku a prohráli 6:7.

Jedná se o první porážku v sezoně, ze které se poučíme do dalších zápasů. Především laxní přístup hráčů, nedisciplinovanost, neplnění základních úkolů, to jsou hlavní důvody této prohry. Je ovšem paradoxem, že i přes prohru jsme se dostali na první místo tabulky.

"Zápas na Motoru nám nevyšel. Od začátku to nebylo ono. Všude jsme byli o krok pozadu. Měli jsme plno šancí, ale klasicky bez úspěchu. Musíme zlepšit pohyb a být víc produktivní. Trochu nám to drhne od zápasu s Táborem. Prohráli jsme s dobře připraveným týmem. Byla to naše první prohra v letošní sezoně a myslím si, že přišla vhod a hráči začnou zase přistupovat k tréninkům a zápasům s pokorou. Z jedné prohry rozhodně nic neděláme, jen musíme změnit pár věcí a dobře se připravit na příští neděli, kdy doma hostíme silný tým Střelci Jindřichův Hradec," komentoval utkání trenér David Vinš.

Autor: Marián Sitár