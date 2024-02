/FOTOGALERIE/ V 15. kole Ligy mladších žáků B cestovali hokejisté HC Vimperk do hokejového Pouzar centra v Českých Budějovicích. Domácímu Mad Bulu nastříleli devatenáct branek.

Mad Bull Č. Budějovice - HC Vimperk 1:19 (0:6, 0:5, 1:8)

Branky: 49. Šrámek – 2. Hajný (Krůček), 7. Kraml (Illek), 11. Vinš, 12. Fridrich, 13. Hajný (Krůček), 20. Hajný (Předota), 21. Kraml (Vinš, Illek), 26. Jeřábek, 29. Illek (Vinš), 35. Hajný, 37. Illek (Kraml), 42. Krůček, 43. Jeřábek (Fridrich), 45. Hajný, 48. Hajný (Venta), 50. Fridrich (Jeřábek), 50. Hajný (Krůček), 52. Krůček (Mirvald), 58. Kraml (Vinš).

Sestava HC Vimperk: S. Tesař (T. Hujda) — M. Předota, A. Venta, D. Binder, M. Sitár — J. Illek, F. Kraml, D. Vinš, P. Krůček, M. Fridrich, A. Krivoňák, P. Mirvald, J. Hajný, J. Mádl, V. Jeřábek.

"V zápase proti Mad Bullu jsme byli po celou dobu lepší. Pokračujeme na vítězné vlně, ale moc mě potěšilo, že jsme předváděli hezký hokej. Vnášeli jsme do hry prvky z tréninku a za to jsem moc rád. Máme výbornou práci na tréninku a přenášíme věci do zápasu. V dalším kole doma v neděli hostíme kohouty z Tábora," hodnotil vystoupení svých svěřenců vimperský trenér David Vinš.