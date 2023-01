Branky: 8:16 Petr Had (Martin Zábranský), 16:36 Vladislav Kačmar (Jakub Závora), 19:56 Petr Had (Viktor Staněk), 23:19 Jan Kačmar (Martin Zábranský), 37:25 Petr Had (Richard Demjanenko) - 15:58 Tomáš Halabud (Pavel Beránek), 26:03 Miroslav Podlešák (Tomáš Halabud), 44:00 Lukáš Šána (Jaroslav Kotál), 44:55 Tomáš Halabud (Jaroslav Koubek).

Mírným favoritem byl dle postavení v tabulce Zdíkov. Ten také začal úvodní brankou. V nástupu do druhé třetiny soupeř sice srovnal, ale Zdíkovští vzápětí znovu udeřili a brzy přidali i třetí gól. Zálezelští se již do vyrovnání nedostali. Měli sice výborný závěr, dali ve 45. minutě dvě branky, ale tu poslední pět vteřin před koncem utkání, takže na vyrovnání již nezbyl čas.