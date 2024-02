/FOTOGALERIE, VIDEO/ Malá hokejová liga amatérů ve Vimperku pokračuje o víkendu po krátké přestávce čtvrtfinálovými souboji. Postoupí mezi čtyři nejlepší favorité, nebo se dočkáme nějakého překvapení?

MHL: HP Vimperk - HC Prachatice. | Video: Zdeněk Formánek

Výsledky základní části Malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku jsou zapomenuty. Startuje čtvrtfinále play off a v něm již neplatí to, co se událo předtím. Čtyři zápasy určí, které týmy se utkají o první až čtvrté místo a které čtyři o páté až osmé místo. Komplení čtvrtfinále je na programu 3. února.

V prvním duelu od 13.45 hodin na sebe narazí vítěz základní části HP Vimperk a osmí Šumavští vlci. Papírový favorit je tedy dán a jeho roli umocňuje i výsledek vzájemného utkání ze základní části. Ve druhém kole HP Vimperk porazil Šumavské vlky 11:1 (4:0, 6:1, 1:0). V tomto čtvrtfinálovém duelu by bylo opravdu velkým překvapení, pokud by zvítězili Šumavští vlci, ale nic není nemožné.

Od 15.45 hodin je na programu utkání HC Prachatice (2. místo) - HC Zdíkov (7.). V základní části se Prachatičtí až do posledního kola tahali s Vimperkem o první místo, a tak jsou favoritem i pro čtvrtfinálový souboj se Zdíkovem. V základní části Prachatičtí ve vzájemném duelu zvítězili 8:3 (2:0, 3:2, 3:1). Co na utkání zaujalo, byl počet vyloučených, šest na každé straně. Opět se tedy dá čekat pořádně tvrdý duel.

Od 17.45 hodin je na programu velké derby Hockey Zálezly (3.) - Čkyně golden shovels (6.). Zálezelští se na třetí místo posunuli až v posledním kole základní části, stejně tak se výše v tabulce posouval jejich soupeř. A Čkyňští tak trochu pomohli svému soupeři na třetí místo, když v posledním kole porazili do té doby třetí Budilov. Vzájemný souboj v základní části vyhrály Zálezly 6:5 po prodloužení. V utkání dlouho vedli Čkyňští a soupeř sovnával jejich vedení až v poslední třetině. V prodloužení pak překlopil zápas na svou stranu. I ve čtvrtfinále se můžeme těši na pořádnou bitvu.

Od 19.45 hodin se utkají ve čtvrtém čtvrtfinále sousedé v tabulkce HC Budilov (4.) - HC Netolice (5.). Ač byl Budilov prakticky neustále na třetím místě tabulky základní části, s Netolicemi ve třetím kole tehdy trochu překvapivě prohrál 4:6 (1:1, 1:1, 2:4). Netoličtí však prokázali i v dalších zápasech, že dokáží překvapit. Ale na obě strany, umí body brát, ale i tozdávat. Nicméně nyní jde o všechno, a tak se můžeme těšit na dobrý hokej a možná i spoustu branek.

Připomeňme, že do čtvrtfinálových bojů nemohou týmy nasadit žádné "tajné zbraně". Nastoupit totiž mohou pouze hráči, kteří mají v základní části ve svých týmech odehrány minimálně dva zápasy.