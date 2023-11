/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po měsíční přestávce v sobotu 18. listopadu vyrazíme na zápasy čtvrtého kola Malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku. A program slibuje zajímavé souboje.

MHL: Šumavští vlci - HP Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

Malá hokejová liga (MHL) amatérů ve Vimperku ve svém druhém ročníku doznala od toho úvodního zásadních změn. Jednak hraje místo sedmi celků osm a jednak odehrají týmy daleko vyšší porci zápasů. V základní části se hraje jednokolově každý s každým a pak následují zápasy v play off s tím, že si každý tým zahraje ještě tři zápasy.

Odehrána jsou úvodní tři kola a bez ztráty kytičky zůstávají možná tak trochu podle předpokladů týmy HC Prachatice a HP Vimperk. Navíc mají i naprosto stejné skóre. Naopak na opačném pólu tabulky zůstávají bez zisku bodu HC Zdíkov a Šumavští Vlci.

To vše se nůže po sobotním programu změnit. Program odstartuje půl hodiny před poslednem soubojem Šumavští Vlci - Čkyně Golden Shovels. Šumavští Vlci by si rádi připsali do tabulky první zářez, což by součaně znamenalo, že by v případě tříbodové výhry soupeře dokonce předstihli. Od 13.30 hodin se hraje duel HC Prachatice - HC Netolice. Postavení v tabulce favorizuje lídra tabulky, ale Netolické není radno podcenit. Ti v minulém kole porazili Budilov a uštědřili mu první porážku v sezoně. Ve třetím duelu na sebe narazí HC Zdíkov - HP Vimperk. Karetní terminologií lze říci, že vysoké trumfy drží v ruce vimperští hokejisté. Na závěr programu se od 17.30 hodin hraje přímý souboj o aktuální třetí místo mezi HC Budilov a Hockey Zálezly. Oba celky mají po šesti bodech a dá se čekat pořádná bitva.

Dramatické souboje svádí nejenom hokejové týmy, ale i hokejisté sami v rámci kandského bodování. Po třech kolech je na čele s velkým náskokem Hubert Voldřich (16 bodů) z HP Vimperk. Se ztrátou pěti bodů je druhý Tomáš Halabud z Hockey Zálezly a o další dva body méně má prachatický Martin Kutlák. Ve střelecké tabulce je situace vyrovnanější, H. Voldřich a T. Halabud mají na kontě shodně po osmi brankách.