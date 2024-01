/FOTOGALERIE, VIDEO/ Malá hokejová liga amatérů ve Vimperku měla na programu dohrávky odloženého pátého kola. Vimperští hostili Zálezly a chtěli se vrátit do čela tabulky. K tomu potřebovali vyhrát, což se jim povedlo.

MHL: HP Vimperk - Hockey Zálezly. | Video: Zdeněk Formánek

HP Vimperk - Hockey Zálezly 8:4 (2:1, 4:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 9. F. Hail (P. Kurz), 14. P. Kurz (F. Hail), 16. H. Voldřich (D. Šindler, A. Šindler), 21. J. Vávra, 22. T. Trojka (F. Hail), 30. T. Trojka (F. Hail, J. Vávra), 37. P. Kurz (J. Vávra), 38. H. Voldřich (J. Frajkor, D. Šindler) - 6. T. Halabud (R. Podskalský), 31. P. Brejcha (R. Podskalský), 39. T. Halabud (P. Brejcha), 45. P. Brejcha (T. Halabud).

Ve vyrovnaném úvodu utkání se sice dostali do vedení Zálezelští, ale pak převzal otěže hry do svých rukou favorit a dokráčel si k jasnému vítězství. Tím se Vimperští vrátili zpět do čela tabulky a o celkové vítězství po základní části si to v dalším kole rozdají tváří v tvář s HC Prachatice.

V galerii se podívejte na video a fotografie zdeňka formánka z utkání.