České Budějovice – Už deset let úspěšně válí v NHL. Odchovanec českobudějovického hokeje Martin Hanzal (29 let) však nikdy nezapomněl, kde se naučil hrát hokej. Každý rok se v létě vrací domů na jih Čech a letos již podruhé uspořádal pro malé adepty hokeje tréninkový kemp, kterému nejen propůjčil své jméno, ale především se v něm aktivně trenérsky prezentoval.

Zleva Filip Novák, Martin Hanzal a Zbyněk Michálek. | Foto: Deník/ Pavel Kortus ml.

Šestidenní kemp zorganizoval Martin Hanzal ve spolupráci s Motorem České Budějovice a probíhal na druhé ploše Budvar arény. „Dvakrát denně jsme trénovali na ledě a k tomu byla dvakrát také suchá příprava. Jednou jsme v rámci relaxace byli také v bazénu," rekapituluje zkušený reprezentant náplň soustředění.



Jeho součástí byla i beseda u videa. „Pouštěl jsem klukům nějaké góly a situace, které trénujeme," říká Hanzal. Na závěr celého kempu se uskutečnily dovednostní soutěže o ceny. „S nimi nám pomohli sponzoři, především pak distributor hokejového zboží firma Bauer," ocenil.



Za Hanzalových mladých let podobné kempy pro mladé hokejisty neexistovaly. „Je jenom dobře, že se podobné věci pro děti dělají. A jsem rád, že se na něčem takovém mohu podílet. Když jsem byl malý, tak žádné kempy nebyly, což byla velká škoda. Dětem to v jejich hokejovém rozvoji určitě hodně pomůže," je přesvědčen. „Při besedě se třeba rodiče ptali na jazyk, což je také důležitá věc. Vzdělávat se v oblasti jazykové vybavenosti je hodně důležité. Jednou to budou potřebovat," usměje se.



Kempu se zúčastnila padesátka hokejistů ve věku od šesti do třinácti let. „Byli rozděleni na dvě poloviny podle věku. Snažili jsme se, aby byly maximálně čtyři děti na jednoho trenéra. Tím jsme chtěli zajistit co nejvyšší kvalitu tréninků."



Mezi účastníky kempu nechyběl ani malý čtyřapůlletý Hanzalův syn. To ale nebyl hlavní motiv, proč se do organizace celé akce pustil. „Kemp jsme dělali už loni. Našeho malého jsem tam letos dal jenom proto, aby byl také na ledě, trochu se unavil a pak doma nezlobil," rozesměje se.



Hanzal chodil jako trenér na led s oběma skupinami. „Snažil jsem se objíždět všechna cvičení a opravovat, když jsem někde viděl nějaké nedostatky," připouští, že se rozhodně nenudil. Trenérská práce ho baví. „Chodil jsem navíc ještě sám na led, protože Světový pohár se blíží, takže to bylo docela náročné. Práce s dětmi mě ale bavila."



Na konec kariéry ještě ani zdaleka nepomýšlí, ale v nějaké vzdálené budoucnosti by si možná dokázal sám sebe představit jako trenéra. „Ještě nějaký rok bych chtěl hrát. V budoucnu bych se však trénování asi nebránil. Hlavně pokud by syn hrál hokej, tak abych mu byl co nejvíce nablízku a mohl jsem mu třeba i v něčem poradit. Ale uvidíme, co bude. Třeba za nějaké čtyři roky skončím a o hokeji už nebudu chtít ani slyšet. Teď mě trénování baví. Jinak bych kemp nedělal. A když mě to bude bavit i nadále, tak proč ne. V Americe už teď chodím se synem jednou týdně na led vypomáhat trenérům."



Kromě samotného Martina Hanzala dorazila za dětmi na kemp i řada dalších velkých osobností jihočeského hokeje: Zbyněk Michálek, Filip Novák, Zdeněk Kutlák, mladík Jiří Smejkal, ale také třeba asistent trenéra české reprezentace pro Světový pohár Václav Prospal. „Kluci z nich byli nadšeni," uzavírá urostlý centr z Arizony své ohlédnutí za povedenou akcí.