Vyzkoušel si, jaké je to zahrát si také jinde, a vrátil se po sezoně domů. Dvaadvacetiletý hokejový útočník Martin Beránek si v uplynulém ročníku extraligy zahrál v Mladé Boleslavi a v Plzni, nyní už ale ale zase zpátky v Motoru, kde podepsal dvouletou smlouvu.

Martin Beránek bude zase hrát za Motor. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V minulé sezoně jste si zahrál v Mladé Boleslavi a pak také v Plzni. Jak hodnotíte toto období?

Sezonu jsem začal v Boleslavi, kde to bylo chvílemi docela zvláštní. Bylo nás tam patnáct dobře placených útočníků, takže jsem to já jako nejmladší odskákal. V prosinci už jsem se dostával do sestavy a hrál i první a druhou lajnu. Pak se ale v klubu vyměnilo celé vedení a vyhodili i trenéra pana Čiháka. Pod panem Kalousem už jsem nehrál.

To byl důvod vašeho odchodu do Plzně?

Ano. Poslední den před koncem přestupního termínu jsem byl vytrejdován do Plzně, kde se mi to hodně líbilo. Tam to bylo super. Dostával jsem hodně prostoru a nastupoval v prvních třech formacích. Bylo to tam parádní, jenom se nám nepovedl závěr základní části, kdy jsme prohráli deset zápasů za sebou. To bylo hrozné. V play off jsme ale v předkole proti Liberci táhli za jeden provaz a byly to výborné zápasy, i když jsme nakonec těsně vypadli.

Banes Motor hlásí pět nových hráčů: Harris, Doudera, Ordoš, Kubík a Beránek

V Plzni o vaše služby hodně stáli, vám se tam líbilo. Proč jste se rozhodl k návratu do Motoru?

Jeden z faktorů určitě byl, že se vracím domů. Hlavně se tady ale skládá skutečně silný tým. Chtěl jsem tomu dát zase šanci.

Na jak dlouho jste podepsal smlouvu?

Na dvě sezony s roční opcí. Měl jsem platnou smlouvu v Boleslavi, ale domluvili jsme se na jejím ukončení. Pak už bylo na mě, jestli si vyberu Plzeň nebo Budějovice.