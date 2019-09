Je váš tým na středeční start Chance ligy dobře připraven?

Tak zatím to žádná hitparáda není. To musím říct. Nebaví mě pořád na tréninku na kluky řvát, abychom zlepšili provedení. Křičet na ně, aby chtěli dávat góly. Takové věci by měly být jasně dané a vůbec bych je neměl řešit. Jestli jsme připraveni, nebo ne, to uvidíme až ve středu proti Třebíči.

Zápas jste hráli naposledy minulý čtvrtek doma s Chabarovskem. Nebyla pauza bez utkání až příliš dlouhá?

Ta díra bez zápasu je opravdu dost velká. Probíhala debata, jestli shánět soupeře a ještě nějaký zápas odehrát. Rozhodli jsme se ale, že nikoho shánět nebudeme. Kluci dostali v pátek, v sobotu a v neděli volno. V pondělí měli fyzické testy. Čtyři dny se netrénovalo, takže se do toho tak nějak vracíme. Ještě nás nějaké tréninky čekají, takže máme čas se připravit.

Z osmi přípravných zápasů jste vyhráli jen tři. Nestraší vás trochu tato bilance?

Přípravné zápasy nám ukázaly, že máme co zlepšovat. Nedá se říct, že bychom hráli nějaký parádní hokej. Výsledkově, ani herně. Náš nejlepší zápas byl doma proti Linci, když jsme vyhráli 4:0. Na druhou stranu to bylo trochu zkreslující, protože Linec hrál den předtím proti Chabarovsku. Že by tady panovala nějaká extrémní spokojenost, co se týká přípravy, výsledků a toho, jak hrajeme, to určitě ne. Jsme nohama na zemi. Soutěž se musí rozehrát a od tohoto týmu si představujeme, že bude daleko lepší než ten loňský. Podle jmen by to tak mělo být, ale samotná jména ještě nic nezaručují. Potřebujeme to ukázat hlavně na ledě.

V přípravných zápasech máte průměr dva a půl vstřeleného gólu na zápas. Je zatím střílení branek stejně jako v minulé sezoně vaším největším problémem?

Góly nedáváme a trápíme se s tím i na tréninku, dokud nezačnu vyvádět… Je to dané českou povahou. Nechci hráče, kteří jsou spokojení a nechtějí se zlepšovat. Nechci mít v týmu kluky, kteří si jdou jenom zatrénovat. Chci hráče, kteří se chtějí každý den zlepšovat.

Pozitivní naopak je, že letní přípravu absolvovalo mužstvo bez nějakých vážnějších zdravotních problémů?

Nemám rád zraněné hráče. Takhle bych to viděl…

V kádru máte tři brankáře, osm obránců a patnáct útočníků. V tomto počtu půjdete do sezony?

Ano. Všichni hráči, kteří jsou teď v týmu, si svou pozici svým způsobem vybojovali. Když nepočítám mladíky, jež jsme poslali zpátky do juniorky, tak tady bylo osm hráčů, kteří tým opustili. Máme v kádru kluky všech věkových skupin. Někteří ještě mohou hrát za juniorku. Další mohou nastupovat za okolní týmy ve druhé lize. Byli bychom rádi, aby všichni hráli. Nemohou jenom trénovat.

V zápasech budete stejně jako loni hrát na tři obranné dvojice a čtyři útoky?

Ano. Máme vlastně jednu pětku navíc. Vedení klubu nás v tom podpořilo. Loni jsme měli méně hráčů a chyběla konkurence už jenom v tréninku. Dneska se mohou pětky měnit po každém tréninku, protože jako trenéři tu možnost máme. Pokud se někdo nebude snažit, tak se příště může nacházet mimo sestavu. A tak by to mělo být. Ať mi kluci každý den dokazují, že si své místo zaslouží.

Už máte jasno, kdo půjde do sezony jako gólmanská jednička?

Bavíme se o tom, ale do prvního zápasu máme ještě přece jen nějaký čas. Je to stejné jako u hráčů v poli. I gólmani si každý den hrají o své místo v týmu. Proto mě někdy trápí výkony hráčů. Ne, že by se nesnažili. Ale, že nechtějí víc, aby na sebe upozornili. V pozitivním slova smyslu.