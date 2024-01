/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kompletních sedm kol základní části Malé hokejové ligy amatérů je za námi a po krátké přestávce odstartuje play off. Dočkáme se překvapení? Vyrovnala se i tabulka střelců, kterou vede Václav Hervert. Mezi asistenty je první Radek Podskalský, původním hokejovým řemeslem gólman.

MHL: HP Vimperk - HC Prachatice. | Video: Zdeněk Formánek

Základní část Malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku je za námi. Ukázala, že se máme v play off na co těšit. Ani největší favorité nemají nic jistého, poslední kolo ukázalo, že se může stát cokoliv. Na druhé straně již nikdo nemůže nasadit do play off nečekaného žolíka, nastoupit mohou pouze hokejisté, kteří v základní části odehráli za daný tým minimálně dva zápasy.

Poslední kolo základní části rozhodlo o tom, že do play off půjdou z prvního místa hokejisté HC Vimperk, když porazili HC Prachatice, kteří tak jdou dál z místa druhého. Na třetí místo na poslední chvíli proklouzli hráči Hockey Zálezly po výhře nad HC Zdíkov. Naopak dlouho třetí HC Budilov po porážce s HC Čkyně golden shovels klesl na místo čtvrté. První tříbodovou výhru si v posledním kole užili Šumavští vlci vítězstvím nad HC Netolice, ale z posledního místa tabulky se nedostali. Ta má tuto podobu.

Konečné pořadí po základní části tak rozhodlo o čtvrtfinálových soupeřích v play off. Hraje se v sobotu 3. února a celý program odstartuje ve 13.45 hodin souboj HP Vimperk - HC Šumavští vlci. Druhé čtvrtfinále mezi HC Prachatice a HC Zdíkov začne v 15.45. Ve třetím duelu se střetne dvojice Hockey Zálezly - Čkyně golden shovels se začátkem v 15.45 hodin a celý čtvrtfinálový program uzavře souboj HC Budilov - HC Netolice od 19.45. Vítězové se pak v semifinále střetnou o postup do finále, pro poražené zbyde souboj o bronz. Poražení ze čtvrtfinále se zahrají své "semifinále", které pak určí dvojice pro zápasy o 5. a o 7. místo.

Hodně se zamotaly i individuální statistiky. Ve střelecké tabulce se s 18 brankami dostal do čela Tomáš Halabud z Hockey Zálezly o gól před Huberta Voldřicha (Vimperk) a Vladimíra Pešla (Šumavští vlci). Mezi nahrávači vede s 11 asistencemi původním povoláním gólman Radek Podskalský (Zálezly), o jeden bod méně zde mají Hubert Voldřich a David Šindler (oba Vimperk). Tabulka kanadského bodování pak má tuto podobu: