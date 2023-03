/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sedm sobotních odpolední strávili hokejisté ve Vimperku při Malé hokejové lize amatérů. Sezonu všichni společně zakončili tradičně na Hamajdě, kde byli oceněni jednotlivci i kolektivy.

HC Budilov - HP Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

První ročník Malé hokejové ligy amatérů se vydařil. Na tom se shodnou všichni účastníci. Za zrodem tohoto projektu stojí Hubert Voldřich s Janem Kolafou. To, že již mají v hlavě model příštího ročníku, potvrzuje, že amatérský hokej bavil. "S mojim parťákem Honzou Kolafou jsme z prvního ročníku nadšeni. Hlavně ze začátku sezony to nebylo úplně jednoduché, ale pak již každý věděl přesně, co má dělat a až na malé chybičky všechno klapalo. Po posledním zápase jsme měli na Hamajdě vyhlášení výsledků a celkové zhodnocení sezony se všemi účastníky a myslím, že náš názor sdílí všichni. Všem se první ročník líbil," hodnotil sezonu Hubert Voldřich.

Podobné projekty jsou jak stvořené pro to, aby se ke sportu vraceli i ti, kteří s ním před lety skončili. Tak to bylo i při MHL. "Jen u nás v týmu máme například bratry Hánovi, kteří jsou plus minus stejně staří jako já a hokejově jsme spolu vyrůstali. Skončili už na základce a teď, skoro po dvaceti letech, koupili výstroje a vrhli se do toho. I v jiných týmech je pár kluků, kteří znovu dostali chuť do hokeje a zapojili se," potvrdil restart některých hokejových kariér Hubert Voldřich a doplnil: "I když v průměru musím říct, že stejně převládají, snad se nikdo neurazí, starší ročníky. Ale věříme, že mladší kluci se zapojí čím dál víc, aby soutěž měla perspektivu vydržet co nejdéle."

První ročník Malé hokejové ligy ve Vimperku vyhrál celek HC Prachatice

Na první ročník je účast sedmi týmů naprosto skvělá. MHL se dostává stále více do povědomí veřejnosti, což určitě neunikne ani dalším zájemcům. "Už teď mohu potvrdit, že v dalším ročníku bude účastníků osm. Přihlásili se nám hráčii Netolic, kteří již nechtějí pokračovat ve strakonické soutěži a chtěli by se připojit k nám. Museli jsme to nejdřív konzultovat s Michalem Gabauerem, který má na zimáku na starost obsazování ledu. Touto cestou bych mu chtěl poděkovat, protože nám opět vyšel vstříc a přislíbil, že nebude problém vměstnat do jednoho hracího dne čtyři zápasy za sebou," prozradil novinku do další sezony H. Voldřich a pokračoval: "To byla moje a Honzova základní podmínka. Hlavní motto naši soutěže totiž je, aby se hrálo v sobotu odpoledne, aby měl člověk čistou hlavu a na chvíli vypnul od pracovního a rodinného života a soustředil se jen na svůj koníček a nemusel řešit, že je zápas třeba od devíti večer ve středu a ve čtvrtek bude v práci úplně mimo. A musím přiznat, že jak pro mě, tak i pro Honzu a také Pepu Hlavatého, který nám již letos pomáhal a příští ročník již bude mít rozhodčí plně ve své režii, je mnohem jednodušší sehnat všechny sudí a časoměřiče na jedno odpoledne než třeba dvakrát v týdnu na dva zápasy."

Zvýšením počtu účastníků musí samozřejmě dojít i k úpravě systému soutěže, hlavně časovému. "V této sezoně jsme odehráli dohromady 21 zápasů a na příští rok jich máme v plánu rovných 40. Bude se hrát každou třetí sobotu a každý tým sehraje sedm zápasů v základní části plus tři zápasy v play-off," přiblížil systém příští sezony Hubert Voldřich.

A co by právě Hubert Voldřich řekl na závěr sezony? "Ještě jednou bych chtěl poděkovat Honzovi Kolafovi, i kdyz to pro nás bylo občas náročné, tak jsme si říkali, že když jsme si to vymysleli, tak to musíme a chceme dělat pořádně. Další poděkování patří všem rozhodčím, časomeřičům, Lišákovi, který se o nás staral v bufetu, a hlavně všem hráčům, kteří se zúčastnili a cely ročník proběhl víceméně bez nějakých velkých problémů. Dík patří i Zdeňkovi Formánkovi, který nám pravidelně dělal ze soutěže fotodokumentaci, i Prachatickému deníku za propagaci naší soutěže na celém okrese. Už teď pracujeme na příští sezoně a věřím, že jak hráči, tak fanoušci MHL se mají na co těšit," uzavřel první ročník MHL Hubert Voldřich..