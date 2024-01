/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední kolo základní části Malé hokejové ligy amatérů rozhodovalo o jejím vítězi. Hráči HP Vimperk ani tentokrát neztratili žádný bod a po zásluze jdou do čtvrtfinále play off z prvního místa.

MHL: HP Vimperk - HC Prachatice. | Video: Zdeněk Formánek

HP Vimperk - HC Prachatice 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 12:46 P. Křešnička (P. Hradil), 14:48 P. Kurz (J. Vávra, J. Kolafa).

Organizátoři soutěže si nemohli do závěrečného kola základní části nic lepšiího přát. Obhájce loňského prvenství se střetl o konečné první místo po základní části s aktuálně vedoucím celkem tabulky. A obhájce potřeboval k prvnímu místu vyhrát za tři body.

Od začátku to byla pořádná hokejová bitva, ve které dominovali oba gólmani. Domácímu celku se podařilo v závěru první třetiny dvakrát skórovat a jak se nakonec ukázalo, byly to branky rozhodující. Výsledek rozhodl o tom, že z prvního místa jdou do čtvrtfinále play off hokejisté HP Vimperk. Obhájce titulu, celek HC Prachatice, jde do čtvrtfinále z místa druhého.

Zajímavou bitvu na vimperském zimním stadionu sledoval svým fotoaparátem Zdeněk Formánek. Jeho fotky a video si prohlédněte v galerii.