MHL: Dvojice pro play off určí až poslední kolo základní části amatérské ligy

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dvěma dohrávkami pátého kola pokračovala Malá hokejová liga amatérů ve Vimperku. Do závěru základní části tak chybí sehrát poslední kompletní kolo. To rozhodne o rozřazení do play off.

MHL: HP Vimperk - Hockey Zálezly. | Video: Zdeněk Formánek