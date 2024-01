/FOTGALERIE, VIDEO/ Malá hokejová liga amatérů ve Vimperku rychle spěje do závěru základní části. Tu na začátku prosince nabourala sněhová kalamita spojená s uzavřením stadionu, ale odložené zápasy již mají jasné termíny. Páté kolo se dohrává první lednovou sobotu.

MHL: HC Prachatice - HC Budilov. | Video: Zdeněk Formánek

První dvě utkání odloženého pátého kola se podařilo dohrát ji v polovině prosince. V nich HC Prachatice porazil HC Budilov 4:2 a HC Zdíkov zvítězil nad Šumavskými vlky 6:3. Na další dvě dohrávky si z důvodu obsazenoti vimperského zimního stadionu museli počkat až na první lednovou sobotu.

Neúplnou tabulku vedou hráči HC Prachatce o bod před HP Vimperk. Ostatná mužstva již mají velkou bodovou ztrátu a na vedoucí dvojici již v základní části nezaútočí. A právě Vimperští by se rádi po dohrávkách vrátili do čela tabulky. Zatím jsou jediní bez ztráty bodu a rádi by v tom pokračovai i v duelu s Hockey Zálezly, který se hraje nyní v sobotu od 16 hodin. Naopak bodový úspěch Zálezel by pro tento tým znamenal posun na třetí místo tabulky. Velkým favoritem jsou Vimperští, ale je to sport, ve kterém se může udát cokoliv.

Druhý sobotní duel mezi HC Netolice a Čkyně golden shovels přinese bitvu pětibodových celků. Vítěz duelu si v tabulce hodně polepší a prakticky si může zajistit pro play off to, že se vyhne ve čtvrtfinále souboji proti jednomu ze dvou vedoucích celků soutěže. Takže motivace je pro oba týmy obrovská.

Základní část Malé hokejové ligy amatérů pak zakončí sedmé kolo 13. ledna. V něm dojde na přímý souboj o vítěze této části, když se v pravé poledne utkají HP Vimperk a HC Prachatice.