/FOTOGALERE, VIDEO/ Sobota 13. ledna patří na vimperském zimním stadionu poslednímu kolu základní části Malé hokejové ligy amatérů. Zatím není vůbec nic jasného, vítěze i soupeře pro play off určí až sobotní výsledky.

MHL: HC Netolice - Čkyně golden shovels. | Video: Zdeněk Formánek

Los malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku chtěl tomu, aby přišlo rozuzlení základní části až na poslední možnou chvíli. Čeká nás jak přímý souboj o vítěze dlouhodobé části, tak boj o místa další. Dokonce i Šumavští vlci, kteří z posledního místa ztrácejí tři body na nejbližšího soupeře, ještě mohou o příčku postoupit. V případě bodové shody s HC Čkyně golden shovels mají lepší vzájemný zápas, když zvítězili v prodloužení.

Ale pojďme pěkně popořadě. Hned ve 12 hodin nás čeká vrchol dlouhodobé části. V přímém souboji se utkají HP Vimperk a HC Prachatice o první místo. Karty jsou rozdány jasně, pokud chtějí jít Prachatičtí do čtvrtfinále z prvího místa, musejí vyhrát v základní době hry. Každý jiný výsledek znamená první místo pro HP Vimperk.

Od 14 hodin nastoupí Hockey Zálezly proti HC Zdíkov. Zálezelští ztrácejí ze čtvrtého místa na třetí Budilov jediný bodík a rádi by se přes něj dostali. Naopak Zdíkov nechce riskovat to, že by se ze šestého místa ještě propadl a narazil ve čtvrtfinále na něhoho z vedoucí dvojice. Čeká nás tedy další urputný boj o každý gól.

Třetím duelem je od 16 hodin souboj Čkyně golden shovels - HC Budilov. Domácí mají velkou motivaci v tom, utéct ze sedmého místa a vyhnout se Vimperku či Prachaticím. Zkušený celek Budilova si naopak bude chtít v klidu pojistit třetí místo a nemůže hledět na to, zda v předchozí duelu Zálezelští vyhráli či ne. Je tady ještě hrozba toho, že se před něj mohou dostat Netoličtí.

Celou základní část zakončí duel HC Netolice - Šumavští vlci. Papírovým favoritem jsou Netoličtí, ale soupeř v předchozích zápasech ukázal, že se nesmí ani na chvíli podcenit a možná mu ještě půjde o předposlední místo tabulky.

O dramatičnost je tedy v posledním kole postaráno. Po něm si dají týmy malou přstávku a ke čtvrtfinálovým duelům se následně postaví 10. února.