/FOTOGALERIE, VIDEO/ Malá hokejová liga amatérů ve Vimperku má za sebou neúplné šesté kolo. Dvě dohrávky 5. kola jsou na programu 6. ledna a bez ohledu na jejich výsledky je jisté, že do čtvrtfinále play off půjdou z nejvyšších míst hráči HP Vimperk a HC Prachatice.

MHL: HP Vimperk - HC Budilov. | Video: Zdeněk Formánek

Šesté kolo Malé hokejové ligy amatérů mohlo ještě pořádně zamotat tabulkou. Největší dva favorité soutěže, HC Prachatice a HP Vimperk však své zápasy bez problémů vyhráli a utrhli se tak zbytku tabulky. Situace od čtvrtého do osmého místa však zaručuje drama i v dohrávkách a posledním kole základní části. Nikdo nechce ve čtvrtfinále play off narazit na největší favority. Aktuální tabulka soutěže má tuto podobu.

A jak to všechno bylo v šestém kole, kdo dával nejvíce branek? Vývoj jednotlivých zápasů byl mnohdy hodně zajímavý. Přesvěčte se sami.

HC Netolice - HC Zdíkov 4:7 (1:3, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. P. Šesták, 22. P. Šesták (J. Reindl), 25. P. Šesták (J. Boška), 35. J. Reindl - 3. J. Mžigot (P. Had), 4. V. Šetka (V. Had), 5. Pa. Mandák (V. Staněk), 21. V. Havelka (V. Šetka), 29. P. Machovec (J. Mžigot), 38. P. Veselý (Pe. Mandák), 39. P. Machovec (P. Had).

HP Vimperk - HC Budilov 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 11. H. Voldřich (D. Šindler), 20. H. Voldřich (D. Šindler), 37. F. Mádl (P. Křešnička), 40. H. Voldřich (J. Frajkor, D. Šindler), 42. H. Voldřich (J. Vávra) - 36. Z. Chval (V. Mikeš).

HC Prachatice - HC Šumavští Vlci 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. V. Hervert (P. Vodička ml.), 13. V. Hervert (V. Plouhar), 19. V. Hervert (V. Plouhar, P. Marek), 26. P Marek (S. Kahuda), 35. P. Vodička ml. (P. Marek), 39. M. Sova (R. Mráz, P. Marek), 40. V. Hervert - 16. V. Pešl (F. Čadil).

Hockey Zálezly - Čkyně Golden shovels 6:5 pp (1:3, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. T.Halabud (J. Kůrka), 25. P. Brejcha (L. Šána), 29. P. Brejcha, 33. P. Brejcha (R. Podskalský), 36. T. Halabud (R. Podskalský, P. Brejcha), 48. P. Brejcha (T. Halabud) - 4. M. Zwettler (M. Částa ml, J. Děd), 5. L. Tesař (K. Růžička), 6. P. Trenk, 18. M. Kuneš, 21. M. Zwettler (M. Částa ml., F. Fleischmann).

Do konce základní části zbývají dohrát dvě utkání odloženého 5. kola a kompletní 7. kolo. Dohrávky jsou naplánovány na 6. ledna (16.00 HP Vimperk - Hockey Zálezly, 18.00 HC Netolice - Čkyně Golden shovels). Poslední kolo se hraje v sobotu 13. ledna s tímto programem: 12.00 HP Vimperk - HC Prachatice, 14.00 Hockey Zálezly - HC Zdíkov, 16.00 Čkyně Golden shovels - HC Budilov, 18.00 HC Netolice - HC Šumavští Vlci.